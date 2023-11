Air Canada 777 maakt zeer harde landing | Video

Een Boeing 777-300ER van Air Canada ondervond maandag veel last van zijwind tijdens de landing in Toronto. De piloten zetten de machine op een spectaculaire manier op de landingsbaan.

De Boeing 777, registratie C-FIUV, was afkomstig uit Tokyo en arriveerde maandag aan het eind van de dag op Toronto-Pearson Airport. Op een video, gemaakt door een vliegtuigspotter, is te zien hoe de nadering in de eerste instantie ondanks de zijwind probleemloos verliep. Op het laatste moment, enkele meters boven de landingsbaan, kantelde de machine fors naar rechts en ving het rechter hoofdonderstel de landing op. De Boeing veerde vervolgens terug omhoog en kantelde naar de links. De linkervleugel en motor raakten daarbij bijna de baan.

De vliegers slaagden erin het toestel op alle drie de onderstellen te krijgen waarna ze de machine tot stilstand brachten. Niemand van de inzittenden raakte gewond. ‘Hoewel de Boeing 777 na de landing normaal naar de gate taxiede, werd hij uit voorzorg buiten dienst gesteld voor een volledige inspectie’, aldus een woordvoerder van Air Canada. Het vliegtuig kon de volgende dag alweer worden ingezet.

Scheuren

Ongunstige weersomstandigheden kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen op luchthavens. De landingen van vliegtuigen tijdens stormen of harde windstoten zorgen ook vaak voor spectaculaire beelden. Maar soms ontstaat er dus schade. Dit jaar raakten er in vrij korte tijd twee Boeing 767’s op dezelfde wijze beschadigd na een harde landing. In beide gevallen ontstonden er scheuren en gaten in de romp. Opmerkelijk is wel dat het weer bij beide incidenten geen grote rol speelde. In 2012 werd een soortgelijk incident vastgelegd op Tokyo Narita Airport.