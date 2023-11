Boeing 787 voor het eerst naar Antarctica

Donderdag landde voor het eerst een Boeing 787 op Antarctica. De vlucht werd uitgevoerd met een Dreamliner van Norse Atlantic Airways.

De Boeing 787-9, registratie LN-FNC, landde donderdagochtend rond 2 uur op Troll Airfield, nabij het Troll-onderzoeksstation. Het toestel vertrok maandag van Oslo naar Kaapstad met Noorse wetenschappers en essentiële voorraden aan boord. Na een tussenstop van ruim veertig uur begon zondagavond de reis naar Antarctica. Norse Atlantic kondigde eerder deze maand al aan dat de eenmalige vlucht mogelijk te gaan uitvoeren.

In tegenstelling tot ‘gewone’ luchthavens hebben de vliegvelden op Antarctica geen conventionele verharde start- en landingsbanen. In plaats daarvan landen en starten bezoekende vliegtuigen op en vanaf blauw gletsjerijs. De ijsbaan van Troll Airfield is drie kilometer lang en zestig meter breed. Ter vergelijking: De Polderbaan op Schiphol is 3,8 kilometer lang en even breed.

Grote vliegtuigen

De verschijning van grote vliegtuigen op Antarctica is niet nieuw. In november 2021 vloog voor het eerst een Airbus A340 naar het continent. De A340, van Hi Fly Malta, had wetenschappers, toeristen en vracht aan boord. In het zelfde jaar kreeg een Boeing 767-300ER van Icelandair de opdracht Noorse onderzoekers naar huis te brengen die in het Troll-onderzoeksstation hadden gewerkt.