Embraer brengt Tech Eagle tot leven

Speciaal voor de Dubai Airshow bedacht Embraer iets bijzonders. Met behulp van een computeranimatie laat de fabrikant een dier verschijnen bij haar E195-E2.

Sinds kort beschikt Embraer over de ‘Tech Eagle’, een E195-E2. Het is het promotietoestel van de fabrikant en vliegt de hele wereld over in een speciale kleurstelling. In dit geval moet de livrei een robotvogel voorstellen. Vorige week bracht Embraer een video uit waarin de vogel de wereld rond vliegt. Aan het eind verandert het dier in de E195-E2. Voor de Dubai Airshow gebruikt het bedrijf dezelfde vogel, maar op een andere manier.

Embraer verwerkte de vogel eerst in een video van de wolkenkrabber Burj Khalifa. Dinsdag plaatste de fabrikant een oproep op X: ‘We zijn op de Dubai Airshow 2023 en onze Tech Eagle is de hoofdattractie. Als je op het evenement bent, bezoek dan onze nieuwe E2 Profit Hunter.’ Op de bijgevoegde video is de vogel opnieuw te zien, dit keer achter de echte ‘Tech Eagle’ op het platform van Al Maktoum International Airport. We’re at @DubaiAirshow 2023 and our #TechEagle is the main attraction. If you’re at the event, come visit our new #E2ProfitHunter #EmbraerStories #DAS23 #EmbraeratDubai23 #SustainabilityInAction pic.twitter.com/TdP8Ww6Cfh— Embraer (@embraer) November 15, 2023

Nederlandse tint

Aan de ‘Tech Eagle’ zit ook een Nederlandse tint. De Embraer E2, registratie PR-ZIQ, was in oktober te gast op Maastricht Aachen Airport, waar die landde met het ‘Tech Lion’ kleurenschema. Het toestel vertrok bijna drie weken later met een nieuwe kleurstelling. De machine was namelijk bij MAAS Aviation in de ‘Tech Eagle’-livrei gespoten. In 2019 was het vliegtuig ook in Nederland. Embraer voerde toen meerdere demonstratievluchten uit voor KLM Cityhopper.