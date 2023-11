Emirates plaatst extra bestelling bij Airbus

Emirates verraste het publiek van de Dubai Airshow donderdag met een bestelling voor extra A350’s. Toch is het mogelijk niet de order waar Airbus op hoopte.

In totaal heeft Emirates nu 65 A350’s besteld. ‘De A350-900’s dragen bij aan onze veelzijdige vloot. We zijn verheugd om aanvullende bestellingen voor dit vliegtuigtype aan te kondigen. We zijn van plan onze A350’s in te zetten om een ​​reeks nieuwe markten te bedienen, waaronder ultra-langeafstandsvluchten’, stelt Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates-CEO. Bestellingen zijn altijd welkom bij vliegtuigfabrikanten, al hoopte Airbus waarschijnlijk dat de maatschappij voor de A350-1000 zou kiezen.

Al snel werd de vraag gesteld waarom Emirates niet voor de A350-1000 is gegaan. Tim Clark, Emirates-President, geeft aan dat de maatschappij niet tevreden is over de prestaties van de motoren van de verlengde A350. ‘Als de motor deed wat we wilden dat hij deed dan zouden we de Airbus A350-1000 opnieuw meenemen in de beoordeling voor onze vloot’, aldus Clark tijdens een vragensessie. In 2019 plaatste de maatschappij een order voor vijftig Airbus A350’s, waarvan het eerste exemplaar volgend jaar wordt geleverd.

777X

Emirates trapte deze editie van de Dubai Airshow af met een grote bestelling bij Boeing. Met de nieuwe order toont de airline weer vertrouwen in het 777X-programma. In het verleden uitte Tim Clark meermaals zijn frustratie over het gebrek aan communicatie van Boeing met betrekking tot de ontwikkeling van de 777X.