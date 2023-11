NAVO kiest vervanger voor AWACS

De NAVO maakte woensdag bekend de verouderde E-3A AWACS-toestellen te gaan vervangen door een ander vliegtuigtype van Boeing.

NAVO wil ter vervanging van de E-3’s zes Boeing E-7A Wedgetail-vliegtuigen aanschaffen. De bestelling wordt naar verwachting in 2024 geplaatst. Het eerste exemplaar moet in 2031 in dienst treden. ‘Deze investering in de modernste technologie toont de kracht van de NAVO terwijl we ons blijven aanpassen aan een onstabiele wereld’, aldus Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO.

Het is nog niet duidelijk of de vloot, die momenteel nog uit veertien AWACS-toestellen bestaat, door slechts zes nieuwe vliegtuigen wordt vervangen. Het kan zijn dat de NAVO in de toekomst nog een aanvullende order plaatst voor extra E-7’s. De organisatie stelt dat de capaciteiten van de nieuwe machines veel beter zijn dan van de E-3, al is het vervangende type wel duurder. Boeing E-7A Wedgetail in NAVO-kleurstelling © Boeing

E-3

De E-3 Airborne Warning and Control System (AWACS) is een verouderd toestel gebaseerd op de Boeing 707. Het vliegtuig is te herkennen aan de zwart-witte radarschotel bovenop de romp en wordt momenteel ook door de Amerikaanse, Chileense, Franse en Saudische luchtmachten gebruikt. Boeing leverde achttien E-3A’s aan de NAVO in de jaren 80. Een daarvan crashte in 1996. De andere drie zijn uitgefaseerd.

E-7

De E-7A is in feite een zwaar gemodificeerde Boeing 737-700. Er zit een groot verschil in de radar van de E-7 en de AWACS. De nieuwe radar is geavanceerder, elektronisch en met een rechthoekige radarantenne, in plaats van mechanisch en rond. Oorspronkelijk was het vliegtuig, dat de bijnaam ‘Wedgetail’ kreeg, ontworpen voor de Australische luchtmacht. Daar is het toestel sinds 2010 actief. Inmiddels beschikken ook de Zuid-Koreaanse en Turkse luchtmachten over E-7A’s. Net als de NAVO koos zowel de Britse Royal Air Force als de Amerikaanse luchtmacht de Wedgetail als vervanging voor de E-3.