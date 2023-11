Paard laat Boeing 747 volledig omkeren

Een Boeing 747 van vrachtmaatschappij Air Atlanta Icelandic moest vorige week terugkeren naar New York JFK Airport om een opmerkelijke reden.

De Boeing 747-400, registratie TF-AMM, was onderweg van New York JFK naar de luchthaven van Luik, België. Het toestel had onder andere een paard aan boord. Ongeveer tien minuten na te zijn opgestegen ontdekte de crew dat het dier uit zijn box was ontsnapt. Pogingen om het paard te kalmeren en weer in de box te krijgen mochten niet baten.

Een van de piloten informeerde de Amerikaanse luchtverkeersleiding over de situatie: ‘We hebben een levend dier… een paard aan boord. Het paard wist uit de stal te ontsnappen. We moeten terug naar New York. We kunnen het paard niet veilig opsluiten.’ Omdat de Boeing vol zat met vracht en brandstof, werd eerst twintig minuten lang brandstof geloosd om het landingsgewicht te verlagen. Uiteindelijk landde de 747 veilig op New York JFK. Twee uur later vertrok de Jumbo alsnog richting België, nu zonder paard aan boord.

Hond

Dergelijke incidenten met dieren komen zelden voor. Toch vond er in dezelfde week een incident plaats met een hond waardoor een vliegtuig omkeerde. Een Airbus A320neo van Vistara Airlines keerde terug naar de luchthaven van herkomst nadat op de bestemming een hond op de landingsbaan werd gesignaleerd. Hoe het dier het luchthaventerrein kon betreden, is niet bekend.