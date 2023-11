Boeing herstructureert

Marc Allen, de Chief Strategy Officer van Boeing, zal eind dit jaar aftreden. Boeing neemt afscheid van de topmanager als onderdeel van een herstructurering.

Boeing gaat herstructureren: dit betekent onder andere een opmerkelijke kaalslag van de strategie-afdeling. In een brief aan medewerkers verklaarde Boeing CEO David Calhoun afgelopen donderdag dat de rol van Chief Strategy Officer in de toekomst zal komen te vervallen. Boeing zal zijn organisatie voor strategie en bedrijfsontwikkeling verkleinen en in plaats daarvan ‘strategieteams rechtstreeks laten samenwerken met de bedrijfseenheden die ze ondersteunen’, aldus Calhoun. Een aparte strategiedirecteur wordt daarmee onnodig, redeneert de topman. ‘Deze (nieuwe, red.) teams bieden cruciaal advies en inzichten, en ze kunnen het meeste impact hebben wanneer ze samenwerken met degenen die onze producten ontwerpen, bouwen en in stand houden.’ De komende maand zal het volledige herstructureringsplan voor de strategie-eenheid vorm krijgen. Hier zijn Chief Financial Officer Brian West en HR-directeur Mike D’Ambrose verantwoordelijk voor

Marc Allen

De huidige Chief Strategy Officer, Marc Allen, die deze positie sinds 2020 bekleedt, is van plan om eind dit jaar zijn functie neer te leggen en het bedrijf in het voorjaar te verlaten. Eerder leidde Allen bij Boeing onder andere de overnamepogingen van het Braziliaanse Embraer. Door de COVID-19-pandemie in 2020 heeft dit nooit plaatsgevonden. Ook speelde Allen een rol bij het overzien van een langdurig handelsconflict met Airbus over subsidies en maakte hij deel uit van de leiding van de China-afdeling van Boeing. ‘Allen heeft de afgelopen drie jaar uitzonderlijk leiderschap getoond binnen deze organisatie, en we hebben er vertrouwen in dat nu het moment is voor de overgang’, aldus Calhoun.