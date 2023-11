Oekraïne vs. drones

De luchtverdediging van Oekraïne heeft in de afgelopen nacht negen Russische drones neergehaald. De Russen zouden er in totaal tien afgeschoten hebben.

Hoewel de aandacht in de wereld van de geopolitiek grotendeels bij het conflict in Gaza lijkt te liggen blijft de oorlog in Oekraïne voortrazen. Ook in het luchtruim van het land is het niet stil. Boven de zuidelijke regio’s Mykolayiv en Odessa, en in de westelijke regio Khmelnytskyi, blijft Rusland droneaanvallen uitvoeren. Afgelopen nacht heeft het Oekraïense leger negen van de tien waargenomen Russische drones neergehaald. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Defensie.

Sinds juli is Rusland bezig de aanvallen op Oekraïense graaninfrastructuur te intensiveren. Hierbij horen ook deze aanvallen op bijvoorbeeld de havenplaats Odessa. Dit gebeurde nadat Moskou zich terugtrok uit het zogenaamde Black Sea Grain Initiative. Deze oorlogsovereenkomst stelde Oekraïne in staat om graan, een belangrijk exportgoed, te verschepen naar Afrikaanse landen die grotendeels afhankelijk zijn van de Oekraïense graanproductie. Ondanks de aanvallen ligt het transport van graan niet volledig stil.

Ook raketten

Niet alleen drones bestoken Oekraïne vanuit de lucht. Volgens een verklaring van de luchtmacht lanceerden Russische troepen ook verschillende raketten tijdens een nachtelijke aanval in de oostelijke regio Donetsk, dicht bij de frontlinie. De Russische luchtmacht blijft vooralsnog meestal weg van het front door de aanwezigheid van Oekraïense luchtafweer. Als de F-16’s over enkele maanden in Oekraïense dienst het strijdtoneel betreden zullen dogfights met Russische toestellen zodoende waarschijnlijk niet zomaar dagelijkse kost zijn.