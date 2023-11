LVNL: misschien toch krimp Schiphol

Een gebrek aan luchtverkeersleiders zou kunnen leiden tot een verminderde vluchtcapaciteit op Schiphol komende zomer, ondanks het intrekken van het krimpplan voor die periode, aldus Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Het personeelstekort bij LVNL kan ertoe leiden dat er volgend jaar zomer minder vluchten plaatsvinden, zo meldt De Telegraaf. Een woordvoerder van de luchtverkeersleiding heeft tegenover de krant aangegeven dat LVNL zich heeft voorbereid op 460.000 vliegbewegingen tijdens die periode. Nu de voorgenomen krimp niet door lijkt te gaan moeten er abrupt extra werknemers geworven worden in een toch al lastige arbeidsmarkt. ‘Het plotselinge besluit van de minister heeft effect op de hoeveelheid vliegverkeer en op het baangebruik waarop de roosters worden ingepland. De komende periode wordt bekeken hoeveel luchtverkeersleiders kunnen worden ingeroosterd voor het zomerseizoen.’ LVNL benadrukt ook dat het personeelsbestand van de organisatie al onder druk staat en dat dit in veel gevallen al heeft geleid tot noodgedwongen overuren en opgegeven vakantiedagen van werknemers.

Procederen of naar de stembus

Deze week werd er door allerlei mensen uit de luchtvaartsector gejuicht vanwege het terugdraaien van de krimpplannen. Toch kan het dus zomaar zo zijn dat dit juichen te vroeg is geweest. Niet alleen de capaciteit binnen LVNL kan mogelijk nog voor problemen zorgen. Ook loopt er nog een heel aantal rechtszaken van partijen die via de rechter krimp willen afdwingen. Vooral de verstrekte natuurvergunning voor 500.000 vliegbewegingen is het mikpunt van juridische acties. Johan Vollenbroek, de leider van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), heeft blijvoorbeeld aangekondigd juridische stappen te ondernemen. Schiphol kreeg eind september onverwacht toch een vergunning na jaren van voorbereiding. De minister verklaarde dat de luchthaven aan de gestelde voorwaarden voldoet en dat hij de vergunning niet kon weigeren. Vollenbroek wil dit toch proberen.

Andere partijen, zoals bijvoorbeeld Natuur en Milieu Noord-Holland, richten zich tot de politiek en hopen dat er na de verkiezingen dingen veranderen. ‘Misschien is dat nieuwe kabinet daadkrachtiger dan minister Harbers, die natuurlijk zijn rug recht had moet houden en de krimp doorzetten’, zegt Sijas Akkerman van de natuurclub. Gezien de peilingen, die Schiphol-kritische partijen als GroenLinks-PvdA en NSC veel zetels toeschrijven, kan dat zomaar eens het geval zijn.