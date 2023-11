Man die op Apache schoot wordt vervolgd

Het Openbaar Ministerie zal een man uit Uddel vervolgen wegens de vermeende beschieting van een Apache-helikopter in maart van dit jaar.

Een man uit Uddel die eerder dit jaar een Apache-gevechtshelikopter beschoten zou hebben met een luchtbuks wordt vervolgd. De verdachte heeft aanvankelijk gemeld dat hij de helikopter had beschoten, maar later dit ontkend. Volgens justitie kan niet worden bewezen dat de man daadwerkelijk heeft geschoten, maar hij wordt wel beschuldigd van dwang en bedreiging.

Op die bewuste dag stuurde de verdachte een e-mail naar het klachtenmeldpunt van de Koninklijke Luchtmacht vanwege overlast. In de e-mail gaf hij volgens het Openbaar Ministerie aan dat hij een Apache-helikopter met een luchtbuks had beschoten. De Koninklijke Luchtmacht meldde dit bij de Koninklijke Marechaussee, die de man daarop arresteerde. Later ontkende de verdachte dat hij had geschoten. Hoewel er aanvankelijk sprake leek te zijn van schade aan de helikopter, heeft aanvullend onderzoek volgens het Openbaar Ministerie geen bewijs opgeleverd dat de Apache door kogels uit een luchtbuks is geraakt.

Dreigementen vanwege bang vee

Toch wil het OM gaan vervolgen. De Uddelenaar zou zich namelijk schuldig hebben gemaakt aan bedreiging en dwang. ‘Ook in de dagen voorafgaand aan de vermeende beschieting, heeft hij zich in mails en telefoontjes naar de luchtmacht dreigend uitgelaten’, stelt het OM. In de omgeving van de woning van de man vinden regelmatig oefeningen plaats met gevechtshelikopters. De helikopters, zoals ook de Apache in kwestie, vliegen dan op lage hoogte als onderdeel van hun training om luchtafweer en radars te ontwijken. Volgens Omroep Gelderland klaagt de man al jarenlang over de aanwezigheid van militaire helikopters daar zijn vee hiervan zou schrikken.

Eerder dit jaar werd ook een man uit Apeldoorn aangehouden voor het beschieten van een Apache met een luchtbuks.