Sita geeft Russische luchtvaart een schop na

IT-dienstverlener Sita zet een nieuwe stap in het uitsluiten van Rusland. Verschillende luchthavens verliezen hun internetadres.

Sita trekt zich verder terug uit Rusland. In september koppelde de IT-dienstverlener Russische luchtvaartmaatschappijen al los van het communicatiesysteem. Door deze uitsluiting zijn ze niet langer in staat om via het Sita-systeem gegevens over hun vluchten, passagiers en bagage naar internationale luchthavens te sturen. Nu volgt de volgende stap. Sita stelt luchtvaartmaatschappijen ook de domeinextensie .aero ter beschikking voor internetadressen maar het recht .aero te voeren wordt nu afgenomen van Russische bedrijven. Volgens de krant Izvestia worden ongeveer 30 luchthavens en 15 luchtvaartmaatschappijen getroffen door het besluit. Onder de luchthavens bevindt zich onder andere de Moskouse luchthaven Sheremetyevo. De getroffen luchtvaartmaatschappijen zijn over het algemeen minder bekend met namen zoals Pobeda, Azimut, Yamal, Icarus en Alrosa. De luchthavens en luchtvaartmaatschappijen hebben laten weten nieuwe domeinen op te zetten.

Sita

De Russische luchtvaartsector krijgt met het besluit een schop na van Sita nadat deze eerder al werd uitgesloten van de belangrijkste diensten. Maar wat is SITA nou eigenlijk? Elf luchtvaartmaatschappijen sloten in 1949 de handen ineen. Swedish Aerotransport, Air France, BEA, BOAC, British South American Airways, Danish Det Danske Luftfartselskab, KLM, Norwegian Det Norske Luftfartselskap, Sabena, Swissair en TWA besloten toen hun communicatiesystemen samen te gaan organiseren. Het resultaat was de Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques oftwel SITA. Vandaag de dag is het een IT-bedrijf met 4700 medewerkers en 2800 klanten in meer dan 200 landen. De diensten omvatten bijvoorbeeld producten voor het volgen van bagage, inchecken en instappen, vrachtafhandeling en vooral communicatie tussen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.