737 blaast deel startbaan op | Video

Een Boeing 737-800 van GOL Linhas Aereas sloopte tijdens take-off van het Braziliaanse Navegantes een deel van het asfalt van de startbaan.

Het toestel, registratie PR-GXT, zou 5:35 uur lokale tijd vertrekken in de richting van Rio de Janeiro. Nadat de piloten toestemming kregen op te stijgen, werden volgens AV Herald algauw als gevolg van de stuwkracht van de motoren grote delen van het asfalt opgeblazen. Op afbeeldingen is te zien dat de baan aanzienlijke schade opliep. Terwijl de machine een snelheid van circa 110 kilometer per uur bereikte besloten de vliegers de take-off af te breken. Via een intersectie, ongeveer halverwege baan 25, reed het toestel naar het platform. De luchthaven van Navegantes beschikt uitsluitend over parkeerplaatsen zonder aerobridge. Als gevolg van het incident werd baan 25, de enige startbaan van de luchthaven, circa vijf uur gesloten. De 737 staat vandaag de dag nog steeds aan de grond. Dat komt doordat de machine aan de achtervleugel forse schade opliep. The airport is closed as a consequence for all air-traffic until later today. https://t.co/PSOzwHBQYzhttps://t.co/FUiWvToBh5 pic.twitter.com/zNNWxp8nhN— JACDEC (@JacdecNew) November 14, 2023

Onderhoud aan startbaan nodig?

Het is niet bekend hoe het asfalt heeft kunnen losschieten. In 2021 zorgde een 747 op de luchthaven van het Schotse Prestwick voor precies dezelfde schade als de 737. Toentertijd was forse kritiek op het incident, omdat het al twee jaar bekend is dat het asfalt van de startbaan onderhoud nodig had. Naar verluidt had de regering miljoenen euro’s aan het vliegveld uitgegeven, maar de vraag restte waar dat geld naartoe ging. Het is echter onduidelijk of de startbaan waarvan de 737 op het punt stond te vertrekken ook onderhoud nodig had.