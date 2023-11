KLM Orange Pride 777 krijgt nieuwe livery

De Orange Pride, een Boeing 777-300 van KLM, heeft een nieuw jasje gekregen. Tussen het oranje en KLM-blauw is de Nederlandse vlag toegevoegd.

De machine, registratie PH-BVA, steeg begin deze maand vanaf Schiphol op naar Malta. Daar nam de 777 plaats bij Aviation Cosmetics, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bespuiten van vliegtuigen. Het toestel komt vandaag naar Nederland. Volgens gegevens van Flightradar24 vertrekt het 14:15 uur vanuit Malta en landt het rond de klok van 17:15 uur in Amsterdam. BREAKING: KLM Updates its famous "Orange Pride" special livery ✈️🇳🇱



PH-BVA, their Boeing 777-300ER, spend a few days in Malta while the new redesigned scheme was applied 🧡



📸 Chris Camille

What are your thoughts about the change?#KLM #OrangePride #Boeing pic.twitter.com/0IXgVgS7M4— Adrian Nowakowski (@anwaviation) November 18, 2023