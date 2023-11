KLM reageert op uitstel krimp Schiphol

Marjan Rintel, president-directeur KLM, is opgelucht dat de krimp van Schiphol voorlopig niet doorgaat. Zij is wel van mening dat er nog werk verricht moet worden.

Hoewel de krimp van Schiphol voorlopig de ijskast in gaat, wil de topvrouw nog niet achteroverleunen. KLM diende een plan in waarin de luchtvaartmaatschappij schetst hoe zij de toekomst voor zich ziet. Rintel liet eerder weten in te willen zetten op vlootvernieuwing. ‘We zijn een luchtvaartmaatschappij met vele verbindingen en dat willen we blijven. Ik sta achter de 20 procent en ons alternatieve plan, waarbij we het geluid kunnen reduceren zonder het schrappen van het aantal vliegbewegingen. De regie ligt nu bij de Europese Commissie, die een oordeel zal vormen in de zogeheten balanced approach’, aldus de CEO van KLM bij De Telegraaf.

Onzorgvuldig

Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten kwamen afgelopen week op bezoek in Brussel om te praten met de Europese Unie en Nederland. De VS is van mening dat de krimp ervoor zorgt dat nieuwe toetreders uitgesloten worden van de markt en dat de reductie van het aantal vluchten in strijd is met het Open Skies-verdrag. Onzorgvuldigheid waar de KLM-topvrouw zich eveneens in kan vinden. ‘De Europese Commissie en de Verenigde Staten hebben tegen Nederland gezegd dat ze met het krimpplan van volgend jaar zomer ingaan tegen de verdragen die zijn afgesproken. Dat is niet iets uit een KLM-koker. Wij hebben steeds gezegd dat krimp op een zorgvuldige manier moet gebeuren. Dit is een heel ongelukkige situatie op een ongelukkig moment voor iedereen. Niemand wordt hier blij van’, reageert Rintel, bij De Telegraaf.