A320 blijkt niet om noodsituatie onderschept

Een Airbus A320 van British Airways werd vrijdagavond voor een training van het Quick Reaction Alert (QRA) team gevolgd door twee Typhoon-gevechtsvliegtuigen.

Voorafgaand aan de oefening werd gewaarschuwd dat de oefening voor extra geluid kon zorgen. ‘Bewoners die rondom de luchthaven wonen, kunnen extra geluidsoverlast ervaren als gevolg van vliegtuigen die bij de oefening betrokken zijn. Wij willen ons bij voorbaat verontschuldigen voor het eventuele ongemak’, schreef Heathrow Runways op X, het voormalige Twitter. Rond 21:30 uur steeg de A320, registratie G-TTNB, in westelijke richting op vanaf Londen Heathrow. De machine, die volgens Simple Flying doorgaans vaker ingezet wordt voor dit soort oefeningen, ging de lucht in als ‘CHARIOT’. Heathrow is taking part in a planned training exercise this evening, involving government and industry partners. Residents may notice some additional noise at the airport related to aircraft involved in the exercise. We would like to apologise in advance for any inconvenience.— Heathrow Runways (@HeathrowRunways) November 17, 2023

Rondjes boven oosten Verenigd Koninkrijk

Vervolgens zette het vliegtuig de route richting het oosten van het Verenigd Koninkrijk voort. Daar cirkelde het meerdere keren rond. Vlak nadat de A320 vertrokken was, stegen de twee gevechtsvliegtuigen van het QRA-team, die te boek stonden als ZK311 en ZK304, op vanaf de militaire basis van de Royal Air Force (RAF) in Coningsby. RAF-piloten staan dag en nacht klaar om actie te ondernemen als een vliegtuig zich in een noodsituatie bevindt, zoals toen halverwege oktober zich een potentiële veiligheidsdreiging aan boord van een Boeing 787 van Air Kenya voordeed.

Twee gevechtsvliegtuigen volgden voor een oefening een A320 van British Airways © Flightradar24.com

Begeleiding naar Heathrow

De twee gevechtsvliegtuigen naderden de A320 in de oostelijke regio Norfolk. Dat ging gepaard met de brullende geluiden van de straaljagers. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de twee machines vervolgens het toestel naar Londen Heathrow begeleidden. Daar landde de A320 één uur en vijfenveertig minuten na take-off. De twee gevechtsvliegtuigen hervatten hun routes naar de militaire basissen Coningsby en Waddington.