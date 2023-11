A320 landt bijna op verkeerde vliegveld

Een Airbus A320 van het Braziliaanse LATAM landde afgelopen week bijna op de verkeerde luchthaven.

Het toestel, registratie PR-MHM, stond dinsdag 8:25 uur lokale tijd aan het begin van een vlucht vanuit Sao Paulo op weg naar Sao Jose Do Rio Preto, een stad ten noordwesten van de luchthaven van herkomst. Na een vlucht van circa 45 minuten zette de bemanning een RNAV-approach in naar het vliegveld van Catanduva Aerodrome. De A320 was ondertussen, zonder dat de piloten hiervan volgens AV Herald op de hoogte leken te zijn, onderweg naar het verkeerde vliegveld. De luchtverkeersleiding meldde de crew dat ze zich opnieuw moest melden bij de approach-frequentie van Sao Jose Do Rio Preto. Zij volgde deze aanwijzing op, maar keerde kort na de frequentiewisseling weer terug op de torenfrequentie met de mededeling dat ze de nadering verder inzetten. Daarop stuurde de verkeersleiding de bemanning opnieuw terug naar de approach-frequentie omdat de A320 zich nog altijd op het verkeerde naderingspad bevond. Ditmaal weigerden de vliegers echter opnieuw van frequentie te wisselen omdat ze naar eigen zeggen al te druk waren met de nadering zelf en de luchthaven al in zicht hadden.

Een A320 van LATAM landde bijna op een verkeerde luchthaven © Flightradar24.com

Kortere landingsbaan

Op een hoogte van ongeveer driehonderd meter, boven de baan maakte de A320 een doorstart. Daarop schakelde de crew opnieuw over naar de approach-frequentie en zette het ditmaal de nadering naar de correcte luchthaven in, waar het toestel even later veilig landde. Had de verkeersleiding niet op het laatste moment ingegrepen, dan had de landing op Catanduva nog slecht kunnen aflopen. De baan van het vliegveld is namelijk maar 985 meter lang, waar die van Sao Jose Do Rio Preto ongeveer 1,6 kilometer aan baanlengte heeft. Een Airbus A320 heeft in een normale situatie minimaal zo’n 1,3 kilometer aan baanlengte nodig voor een veilige landing.