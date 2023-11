Voormalig CEO Schiphol: Begrip voor reactie VS op krimp

Gerlach Cerfontaine, die tussen 1998 en 2009 topman van Schiphol was, zag de reactie van de VS op de krimp reeds aankomen.

Daarmee gaat hij terug naar 2008 toen het Aldersakkoord getekend werd. Daarin stond dat milieuruimte van Schiphol enerzijds maximaal benut zou kunnen worden, maar dat anderzijds een balans gevonden moest worden tussen de ontwikkeling van de luchtvaart en het behouden van de kwaliteit van de leefomgeving. Dat gaf luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid naar Schiphol te trekken. Het vliegveld groeide en in de ogen van Cerfontaine werd dat akkoord niet gemonitord.

Toename goedkope vluchten

De focus lag volgens hem voornamelijk op het zo goedkoop mogelijk aanbieden van vluchten. Onder meer luchtvaartmaatschappijen als easyJet en Ryanair maakten dat mogelijk. ‘De luchthaven is vervolgens volgelopen met budgetairlines, want dat was de markt – en niemand greep in. Nu is de capaciteit bereikt en komen de Amerikanen terug op een eerder gemaakte afspraak. Dat had je kunnen weten’, licht de voormalig Schiphol-topman toe in gesprek met BNR.

Schending Open Skies-verdrag

Met die eerder gemaakte afspraak doelt Cerfontaine op het Open Skies-verdrag dat vrij verkeer tussen de Verenigde Staten en Europa mogelijk maakt. ‘De Amerikanen vallen terug op een verdrag dat in 2002 is gesloten’, zegt de oud-CEO van Schiphol. Hij vindt dan ook dat Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, er goed aan gedaan heeft de krimp uit te stellen. ‘Voor onze eigen economische ontwikkelingen en handelspositie is het verkeer naar andere continenten veel te belangrijk, dat zijn de goedkope vluchten naar Barcelona of Kreta niet’, zegt Cerfontaine die daarmee denkt dat ‘oorlog over burgerluchtvaart’ met de VS voorkomen is.