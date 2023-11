Krimp Schiphol van de baan: teleurstelling en kongsi | Analyse

Schiphol is teleurgesteld. En Greenpeace is teleurgesteld. En de omwonenden van Schiphol zijn teleurgesteld. En de gemeente Amsterdam is teleurgesteld. En de gemeente Aalsmeer, ook al teleurgesteld. Idem de gemeente Uithoorn. En hoe zal het met demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers zijn? Ook teleurgesteld?

Het meest verwonderlijk is natuurlijk dat Schiphol teleurgesteld is omdat het besluit van VVD’er Harbers om het aantal vliegbewegingen op haar grondgebied al volgend zomerseizoen te beperken tot 460.000, voorlopig van de baan is. Nee, voor Schiphol valt er niets te lachen nu omwonenden vooralsnog aan het kortste eind trekken. Ze wil zo graag goed zijn met haar buren. Beter met haar buren dan met haar klanten.

De luchthaven gedraagt zich als een paar ouders dat hun kinderen het spelen met een bal verbiedt omdat hun buren erover hebben geklaagd dat die bal ook wel bij hen in de tuin belandt en dreigen dat elke bal waarmee dat weer gebeurt te zullen lekprikken. En daarbij blijft het niet. Jongens en meiden waarmee hun kinderen al jarenlang bevriend zijn, mogen minder vaak aankomen en onlangs verworven vriendschappen moeten direct beëindigd worden. Dat de kinderen bezwaren uiten en de meest trouwe vriend er evenzeer een probleem van maakt, kan deze ouders geen sikkepit schelen, want sst, de buren. Maar dan zoekt een van de twee recent gemaakte vrienden het hoger op. Met succes. O jee, arme buren. Grappig genoeg werd een van die ouders nog breed lachend gekiekt toen juist die vriend voor het eerst bij hen kwam spelen. Robin Hayes, CEO van JetBlue en Ruud Sondag, interim-CEO Schiphol © Up in the Sky

Ruud Sondag, de interim-topman van Schiphol die eerder zo hartstochtelijk bepleitte dat de demissionaire regering ondanks de kabinetsval vooral onverminderd zou doorgaan met de voorgenomen krimp, is juist nu de luchthaven onder zowel Amerikaanse als Europese druk is teruggefloten, in geen velden of wegen te zien of te horen. Het was aan een van de communicado’s om een reactie te plaatsen op het Newsroom van de luchthaven. Schiphol is teleurgesteld nu de overheid de experimenteerregeling heeft opgeschort, aldus het persbericht. Terwijl een luchthaven die minder vluchten wil toch echt is als een zee die minder water wil.

Greenpeace

En dan is er Greenpeace. Ja, ook teleurgesteld. Op 9 december 2020 schreef deze door de Nationale Postcode Loterij gesteunde club al: ‘De rechter oordeelde dat de overheid geen klimaatvoorwaarden hoeft te stellen aan de staatssteun voor KLM. Dat is de uitspraak in ons kort geding tegen de overheid. Helaas kan de overheid KLM nu door laten gaan met vervuilen.’ Tja, de helaasheid der dingen. Maar maak de borst maar nat, Greenpeace en nog een aantal geestverwanten waaronder Milieudefensie, eveneens als een goed doel beschouwd door de Nationale Postcode Loterij, zullen niets nalaten om de luchtvaart in Nederland klein te krijgen.

Greenpeace is teleurgesteld © Greenpeace/Marten van Dijl

‘Er staat hier zoveel op het spel’, meldt het teleurgestelde Greenpeace op LinkedIn. ‘Omwonenden worden in de steek gelaten en het klimaat wordt verder opgestookt. Hoe kan het dat zondag 85.000 mensen hebben laten zien dat we het klimaat willen redden en dat er dan toch weer zon besluit genomen wordt?’ Tja, omdat Harbers nu eenmaal niet zomaar even de regels en procedures kan negeren die hij wel degelijk had moeten kennen. Greenpeace wijst erop dat de kiezer ook nog een stem heeft in dit verhaal. ‘De nieuwe regering zal hard aan de slag moeten om burgers boven de luchtvaartindustrie te plaatsen. Daar kan de kiezer zich volgende week over uitspreken.’ Wat dat betreft hebben de actievoerders tegen Schiphol veel mee: de meeste politieke partijen staan achter krimp. Maar betekent het automatisch dat je voor krimp bent als je absoluut niet op PVV, FVD, JA21, BVNL of DENK wilt stemmen?

Omwonenden Schiphol

Komen we als vanzelf bij de omwonenden van Schiphol waarmee Greenpeace en de meerderheid van de politieke partijen zo zijn begaan. Ook zo teleurgesteld. Wie dit zijn? Volgens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat betreft het inwoners van Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen. Deze gemeenten worden expliciet genoemd in het kader van de nadeelcompensatie Schiphol. Ferry Hoekstra, wethouder Financiën, Woonomgeving en Schipholzaken van de gemeente Uithoorn, noemt de compensatie ‘een doekje voor het bloeden’. Opmerkelijk genoeg hangt de grootte van het doekje af van de WOZ-waarde van iemands huis. Hoekstra: ‘Dus: je hoort hetzelfde geluid als je buurman, maar die krijgt veel meer geld omdat hij een groter huis heeft.’ Typisch weer zo’n gevalletje van die duivel die altijd op dezelfde hoop schijt. Maak maar eens een rondje door verschillende stadswijken en let er dan met name op waar de gesubsidieerde stekkerauto’s op het erf staan en de gesubsidieerde zonnepanelen op de daken liggen. De Boeing 747 staat te boek als een van de meest lawaaiige vliegtuigen

© Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Amsterdam

Amsterdam, het kon niet uitblijven: teleurgesteld. Amsterdam, de stad die zó hard aan de weg timmert als het om een schoon en stil gaat, onder meer door al wat binnen de Ring A10 ligt tot verboden terrein te gaan verklaren voor vrachtwagens en bestelbusjes die op fossiele brandstof rijden en voor 2020 zijn gekocht. Ook hier geldt dat bij allerlei steekhoudende bezwaren onvoldoende is stilgestaan, geheel in de ban van groen moet je doen. Met droge ogen beweert Hester van Buren, Amsterdams wethouder Lucht- en Zeehaven, dat de verduurzaming van de luchtvaart op de lange baan wordt geschoven. Kennelijk is het haar totaal ontgaan dat KLM en Transavia hun Boeing hun 737NG-vloot vervangen door Airbussen van het type A320neo en A321neo, dat bij Martinair de Boeing 747-freighters gaan plaatsmaken voor de Airbus A350F-toestellen en dat Corendon reeds beschikt over de stilste en meest efficiënte vloot. De PH-MPS is een van de Boeing 747-freighters die plaats gaan maken voor de Airbus A350F’s

© Alf van Beem, Public domain, via Wikimedia Commons

Aalsmeer

Hebben we ook nog het prachtige bloemendorp Aalsmeer: teleurgesteld. ‘De leefbaarheid, de bescherming tegen geluidsoverlast, de bescherming tegen de gevaren voor de gezondheid van de inwoners van Aalsmeer en andere omwonenden, lijken op het tweede of derde plan te staan. De relaties tussen de VS en de Europese Unie staan op dit moment op een kennelijk hoger plan’, sneren het college van B&W en de gemeenteraad eensgezind in een persbericht. Burgemeester Gido Oude Kotte, tevens portefeuillehouder Schipholzaken, voegt eraan toe ‘voor de zoveelste keer te zijn blij gemaakt met een dode mus’ omdat ‘opnieuw een belofte niet lijkt te worden waargemaakt.’ Maar hoe kan je nou toch al je kaarten inzetten op een belofte die indruist tegen de geldende regels en procedures? En namens welke bewoners wordt hier eigenlijk gesproken? Er zijn er immers ook die het helemaal prima vinden als de vluchten doorgaan omdat ze ervan leven. Menig Aalsmeerder werkt of heeft gewerkt op Schiphol of op de bloemenveiling die nauw verbonden is met deze luchthaven. Op welk plan staan hun belangen eigenlijk, inclusief die van hun collega’s die elders in het land gehuisvest zijn? Dat de bloemenveiling nauw verbonden is met de luchthaven en daarmee ook met haar klanten blijkt uit de beschildering van deze inmiddels uitgefaseerde McDonnell Douglas MD-11 PH-MCU

© George de Waard

Uithoorn

En door maar weer, nu naar Uithoorn, van oudsher een uithoek getuige de naam van deze uit het veenmoeras verrezen gemeente: teleurgesteld. Mirella Visser, voorzitter van actiecomité Push Uithoorn en tevens lid van de Maatschappelijke Raad Schiphol, was al zo teleurgesteld dat Harbers 12.500 vluchten bij het oorspronkelijke einddoel van 440.000 had ‘geschiphold’. Het opschorten van de verlaging naar 460.000 noemt ze ‘een hevige teleurstelling’ en zelfs dat is ‘zachtjes uitgedrukt, er zijn krachttermen gevallen in het dorp.’ Ze stelt dat het geluid van de overvliegende machines die in Aalsmeer op enkele tientallen meters hoogte vliegen en in Oudshoorn op enkele honderden meters, ‘hetzelfde’ is. ‘92 decibel is geen uitzondering. En dat vijfhonderd keer op een dag. Barbecueën is dan echt niet leuk meer.’ Pardon?! Barbecueën?! Alsof dat geen burenoverlast geeft, die rook, die crematoriumlucht. En wat te denken van al die arme koeien, varkens, kippen en vissen ten koste van wie al dat barbecueën steeds weer gaat. Maar let wel, omdat het barbecueën niet leuk meer is als er vliegtuigen overkomen, mogen als het aan Visser ligt wel zo’n 13.000 banen in en rond Schiphol op de helling worden gezet. Binnenkort mogelijk een gebrek aan verkeersleiders © LVNL

Mark Harbers

En tja, dan is er nog demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, die VVD’er die stelt een passie te hebben voor alles wat rijdt, vaart en vliegt. Die passie weerhield hem er echter niet van, ondanks allerlei waarschuwingen ter zake schendingen van luchtvaartverdragen met een eenzijdige krimp, met de charme van een olifant hierop door te pakken. ‘Nederland heeft zich ongelofelijk belachelijk gemaakt. Bij luchtvaartmaatschappijen, maar ook bij de internationale gemeenschap’, merkt Corendon-topman Steven van der Heijden hierover op. Harbers blijft echter pal achter de omwonenden staan die Schiphol maar wat graag klein willen krijgen. ‘Ik wil het op zo’n manier doen dat we niet weer juridische averij oplopen, want uiteindelijk bied ik daar de omwonenden ook niets mee, als het vervolgens allemaal weer sneuvelt in de rechtszaal’, stelt hij vastbesloten. Hoe serieus hij daarin valt te nemen? Evenals de leider van zijn partij Mark Rutte, keert Harbers niet terug in de Kamer. ‘Van uitstel komt geen afstel’, houdt hij de teleurgestelden voor. En ja hoor, grote kans dat hij kan gebruikmaken van een voor hem zeer welkom staartwindje. Want kijk, kijk, de LVNL heeft zich al ingesteld op 460.000 vliegbewegingen volgend jaar zomer. Insiders vermoeden een ’kongsi’ tussen de minister, Schiphol en de club van de verkeersleiders.