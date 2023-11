Ongeplande landing A321 door formulier passagier

Een passagier aan boord van een Airbus A321 van Vueling leverde een medisch formulier in met daarop ‘I love Allah’.

De man uitte deze liefdesverklaring tijdens een vlucht vanuit Parijs Orly Airport op weg naar Caïro, hoofdstad van Egypte. De A321, registratie EC-MLD, steeg vorige week dinsdag 14:45 uur, iets meer dan drie uur later dan de oorspronkelijke vertrektijd, vanuit de Franse stad op. Eenmaal op weg voelde een 29-jarige mannelijke passagier uit Egypte zich niet goed. Het cabinepersoneel bood de Egyptenaar medicijnen aan, maar daarvoor moest hij wel een medisch formulier invullen, omdat hij die op eigen risico zou mogen nemen. Naar verluidt schreef hij daarop ‘I love Allah’.

Nadat een passagier een medisch formulier inleverde, besloten de A321-piloten uit te wijken © Flightradar24.com

Arrestatie in Rome

Toen het cabinepersoneel het formulier ontving, trok het aan de bel. Een woordvoerder van Vueling laat weten dat de A321 uit ‘veiligheidsredenen was omgeleid wegens ongepast gedrag van een passagier’. Dit zijn volgens de zegsman ‘vaste protocollen’ om de veiligheid van reizigers te garanderen. Een passagier die bij de Egyptenaar in de buurt zat, zei bij France 24 dat de reiziger in kwestie niet voor onrust zorgde tijdens de vlucht. Er werd een ongeplande landing gemaakt op Rome Fiumicino waar de machine tweeëneenhalf uur na take-off aankwam. Direct daarna kwam de Italiaanse politie aan boord. De reiziger zou in Arabisch, Italiaans en gebrekkig Engels hebben geschreeuwd dat hij uit Egypte komt en geen problemen veroorzaakt had. Tijdens zijn arrestatie werd de 29-jarige steeds geïrriteerder. Later kwam hij vrij. Er zijn geen juridische stappen tegen hem ondernomen. De A321 vloog vlak na 0:00 uur alsnog naar Caïro.