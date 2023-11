A330 na twee weken weer de lucht in, nu weer aan de grond

Een Airbus A330 van Lufthansa vloog vorige week terug naar Frankfurt nadat die twee weken in Abuja (Nigeria) aan de grond stond door een botsing met een dier.

Het vliegtuig, registratie D-AIKS, landde 31 oktober aan het einde van de avond in Abuja vanuit Port Harcourt, een stad in het zuiden van Nigeria. Lufthansa combineert meerdere keren per week haar vlucht vanuit Frankfurt naar Port Harcourt via Abuja en vice versa. De terugvlucht, de LH595, zou 23:05 uur in zuidwestelijke richting vertrekken. Toen de machine optrok, stak een wild dier over. Tijdens de botsing bereikte de A330 een snelheid van zo’n 185 kilometer per uur. Daarna braken de piloten de take-off af en verlieten ze de landingsbaan. De machine taxiede vervolgens naar het platform waar de passagiers uitstapten. Niemand raakte gewond. De vlucht werd geannuleerd.

Forse schade aan A330

Een van de twee Rolls-Royce Trent 700-motoren raakte door de botsing beschadigd. De schade was volgens AV Herald van dusdanige aard dat de volledige motor vervangen moest worden. Daarnaast raakte de voorkant van het toestel, waar zich onder meer de snelheidsmeters en weerradar bevinden, beschadigd, evenals de flaps. De radome moest daardoor vervangen worden. De A330 stond na het incident circa twee weken aan de grond in Abuja. Dat kwam volgens Paddle Your Own Kanoo doordat technici op de Nigeriaanse luchthaven niet over de volledige onderhoudsexpertise beschikken. Lufthansa moest daardoor een team van technici naar Abuja sturen om het vliegtuig te repareren. Afgelopen woensdag was de A330 gebruiksklaar. De machine vertrok naar Frankfurt maar is sindsdien nog niet operationeel geweest.