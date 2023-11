Boze passagiers na vertraagde Aegean-vlucht

Een vlucht van Aegean Airlines liep vorige week vertraging op met een opmerkelijke reden. Enkele passagiers waren er niet over te spreken en uitten hun frustratie op het internet.

In dit geval zorgde de Grieks-orthodoxe religie voor problemen bij de Aegean-vlucht van Larnaca naar Athene. Twee uur voor vertrek werden ongeveer tweehonderd reizigers geïnformeerd dat het vertrek met tien minuten naar 20:45 uur werd uitgesteld. Een reden voor de vertraging werd niet gegeven. Rond 9 uur, bijna een halfuur na de oorspronkelijke vertrektijd, konden de passagiers nog steeds niet instappen. De reizigers kregen wederom niet te horen waarom de vlucht nog niet kon vertrekken.

Korte tijd later toonde de reden zich vanzelf. Een groep priesters, begeleid door Cypriotische politieagenten, liep langs de wachtende passagiers en betrad het vliegtuig. Daarbij werd een groot object, ingewikkeld in een rode fluwelen stof, meegenomen. Het duurde vervolgens nog een half uur voordat het voorwerp veilig op de eerste rij van de A321neo kon worden opgeborgen. Het vliegtuig vertrok uiteindelijk ruim anderhalf uur te laat. Later werd duidelijk dat het object een schilderij van Onze Lieve Vrouwe van Troost was. @aegeanairlines @staralliance μπροστά στην ασφαλή επιβίβαση (1η θέση) της εικόνας Παναγίας της Παρηγορητρίας, που όπως με πληροφορούν έγκυρες εκκλησιαστικές πηγές είναι και δακρυρροούσα και μυροβλυζούσα, τι είναι 1,5 καθυστέρηση για τους επιβάτες; Άλλωστε ανήκομεν εις το Ιράν. https://t.co/entQro98xH pic.twitter.com/SGAS1wda4o— Loukas Spanos (@lukas_span) November 13, 2023

Frustratie

Veel reizigers uitten na de vlucht hun frustratie op sociale media. ‘De piloot verontschuldigde zich niet eens voor de vertraging’, aldus een reiziger op X. De luchtvaartmaatschappij bood haar excuses via een persoonlijke e-mail aan en gaf de verhinderde passagiers een gratis ticket ter compensatie. ‘Het gratis ticket compenseert niet het gebrek aan respect voor de reizigers die hinder moesten ondervinden’, voegde een andere X-gebruiker toe.

Er wordt vaker kunst vervoerd met het vliegtuig. Over het algemeen krijgt het voorwerp dan een andere plek in het toestel, namelijk het bagageruim. Als het vervoer niet vlekkeloos verloopt kan dat grote gevolgen hebben, zo ondervond Delta Airlines in 2017.