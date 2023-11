Lufthansa A340 doet twee pogingen om op te stijgen

Een Airbus A340 van Lufthansa probeerde tot twee keer toe te vertrekken van de luchthaven van het Duitse Frankfurt.

Het toestel, registratie D-AIGO, zou afgelopen maandagmiddag 13:10 uur vertrekken in de richting van Denver (Verenigde Staten). De A340 taxiede 14:05 uur richting baan 07C/25C, een startbaan met een lengte van 4.000 meter. Toen de machine op het punt stond te vertrekken, besloten de piloten om onbekende reden de start af te breken. Met een snelheid van ongeveer dertig kilometer per uur verlieten zij na 800 meter via een intersectie de baan. Daarna maakte de A340 een rondje waarna opnieuw naar het begin van de startbaan werd getaxied.

Vlak na take-off kwam de A340 wegens een technisch mankement in de wachtstand © Flightradar24.com

Technisch mankement

Tien minuten later vertrok de machine alsnog naar Denver, althans daarheen vliegen was de bedoeling. Al snel bleek de A340 te kampen met een technisch mankement. Een woordvoerder van Lufthansa vertelde bij de aeroTELEGRAPH dat een van de ondersteldeuren niet dichtging. Ten zuiden van Bonn, een stad die ongeveer 180 kilometer verwijderd is van het beginpunt, draaide de A340 af richting het oosten. Daar kwam de machine in de wachtstand te staan, vermoedelijk om brandstof te lozen. De vluchtduur vanuit Frankfurt naar Denver bedraagt volgens gegevens van Flightradar24 ongeveer tien tot elf uur. De A340 stond dan ook ongeveer een uur in de wachtstand alvorens die oplijnde voor dezelfde baan als waarvan die vertrokken was.

Daar arriveerde de machine iets minder dan twee uur na take-off. Of een vervangende vlucht geregeld is, is niet bekend. Drie dagen stond de A340 aan de grond in Frankfurt. Donderdag maakte het vliegtuig haar rentree in het luchtruim met een vlucht naar Seattle.