Rusland werkt aan heractivering spionagevliegtuig

Het Britse ministerie van Defensie denkt dat Rusland een oud spionagevliegtuig weer in dienst wil nemen. Het toestel zou kunnen worden ingezet boven Oekraïne.

Volgens het Britse ministerie van Defensie is Rusland bezig met de heractivering van de Myasishchev M-55 Mystic, waarvan er slechts vijf zijn gebouwd. Doorgaans werden de bijzondere toestellen ingezet voor onderzoeksmissies in het Noordpoolgebied. Het vliegtuig is speciaal ontworpen voor verkenningsvluchten op een hoogte van 70.500 voet, wat zich vertaalt naar 21,5 kilometer. Ter vergelijking: passagiersvliegtuigen vliegen vaak op hoogtes rond de elf kilometer.

Rusland heeft momenteel een gebrek aan verkenningscapaciteiten, iets wat in een oorlog niet alleen van cruciaal belang is voor de veiligheid van het luchtruim, maar ook voor het aanwijzen van doelen. Bovendien wordt de dreiging vanuit Oekraïne groter. Oekraïense piloten worden immers opgeleid tot F-16-vlieger, een straaljager die veel moderner is dan de vliegtuigen in de huidige vloot van de Oekraïense luchtmacht. Om beter voorbereid te zijn op de komst van de F-16 activeerde Rusland al eerder haar A-50 AWACS-vliegtuigen.

Verenigde Staten

De M-55 is een zeer uniek toestel. Er bestaan dan ook vrijwel geen buitenlandse tegenhangers met vergelijkbare capaciteiten. De Verenigde Staten beschikken als enige over soortgelijke vliegtuigen. De WB-57 Canberra en de U-2 Dragon Lady kunnen beide verkenningsvluchten op grote hoogtes uitvoeren. De WB-57 wordt daarentegen hoofdzakelijk gebruikt door NASA voor wetenschappelijke onderzoeken.