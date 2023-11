SAS voert laatste 737-vlucht uit

Zondag nam SAS afscheid van haar laatste Boeing 737. Om het tijdperk af te sluiten werd er een afscheidsvlucht uitgevoerd.

De laatste commerciële vlucht werd zondag uitgevoerd door een Boeing 737-700, registratie LN-RRB, van Düsseldorf naar Oslo. Later op de dag werd dezelfde machine ingezet voor een afscheidsvlucht. De vlucht startte vanaf Stockholm Arlanda Airport. Het toestel zette na de take-off koers richting Kopenhagen, waar het een low pass over de luchthaven maakte. Na de manoeuvre vloog de machine door naar Oslo.

Voordat de Boeing het vaste land van Noorwegen bereikte tekenden de piloten ‘700’ in de lucht, omdat de 737-700 als laatste versie werd uitgefaseerd. Het vertrek van de Boeing 737 bij SAS markeert het einde van een tijdperk. De Scandinavische maatschappij vloog dertig jaar lang met verschillende versies van het type. Vanaf nu vliegt de airline uitsluitend met toestellen van Airbus, ATR, Bombardier en Embraer op binnenlandse en Europese routes. A 700 to mark the last -700. pic.twitter.com/i3AHfnIgcc— Flightradar24 (@flightradar24) November 19, 2023

Medevac

De 737 is nog niet helemaal verdwenen bij SAS. De maatschappij beschikt nog over één exemplaar, maar zet dit niet in voor commerciële vluchten. Het toestel, registratie LN-RPJ, is omgebouwd tot vliegende ambulance en wordt voor Medical evacuation (medevac)-doeleinden gebruikt. Momenteel heeft het als missie gewonden van de Oekraïense grens naar Europese ziekenhuizen te vervoeren. Naar verwachting wordt de machine over enkele weken ook uit dienst genomen.