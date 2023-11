Schiphol-topman: ‘risico op nog meer krimp’

Ruud Sondag, interim-CEO van Schiphol Airport, is het niet eens met het besluit om de krimp van de luchthaven uit te stellen. Nadat de luchthaven via een persbericht had laten weten er teleurgesteld te zijn over dat de krimp van de baan is, sprak hij zichzelf erover uit bij Nieuwsuur. Sondag verwacht dat het vliegveld uiteindelijk nog verder moet krimpen.

‘Schiphol is teleurgesteld over de recente ontwikkelingen, omdat omwonenden aan het kortste eind trekken. Het terugdringen van het aantal vluchten is voor ons geen doel op zich, maar gaf wel duidelijkheid en zekerheid voor omwonenden’, stelde Schiphol toen duidelijk werd dat krimp van de luchthaven werd uitgesteld. Sondag wilde behalve een krimp meerdere maatregelen treffen om vliegoverlast te verminderen. De topman geeft nu aan bang te zijn dat het besluit mogelijk een averechtse werking heeft.

Sondag vreest bijvoorbeeld dat er juridische stappen worden gezet. Het besluit maakt mensen alleen maar ‘bozer en bozer’, stelde hij zondagavond in Nieuwsuur. De interim-CEO vergelijkt de situatie met de gaswinning in Groningen: ‘De belangen van de buren zijn te lang veronachtzaamd. Uiteindelijk wordt er geen gas meer geboord.’ Sondag denkt dat Schiphol mogelijk een vergelijkbaar scenario staat te wachten en uiteindelijk nog verder moet krimpen dan eerst werd bepaald. ‘Dat is een ernstig signaal’, voegt hij eraan toe.

Luchtverkeersleiding

Ondanks het intrekken van het krimpplan voor de komende zomer kan een ander probleem alsnog leiden tot een forse reductie van de capaciteit. Het personeelstekort bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan ertoe leiden dat er volgend jaar zomer minder vluchten plaatsvinden. Een woordvoerder gaf aan dat LVNL zich heeft voorbereid op 460.000 vliegbewegingen tijdens die periode. Sondag verwacht dat dat aantal nog lager ligt, namelijk zo’n 435.000 bewegingen.

