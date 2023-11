AirBaltic viert twintig jaar op Schiphol

Maandag was het 20-jarig jubileum van AirBaltic op Schiphol Airport. De maatschappij stuurde drie kleurrijke vliegtuigen om het te vieren.

20 november 2003 vloog airBaltic voor het eerst naar Schiphol. De vlucht naar Riga werd uitgevoerd met een Avro RJ70. Inmiddels bestaat de route nog wel, al wordt die tegenwoordig Airbus A220-300’s gevlogen. Door de jaren heen stuurde de airline verschillende vliegtuigen naar Schiphol, zoals de Boeing 737-300 en -500, 757-200, Dash 8 Q-400 en Fokker 50.

Op 14 december 2016 vond de allereerste vlucht plaats van de commerciële CS300, de naam van de A220 voordat het ontwerp door Airbus werd overgenomen. AirBaltic voerde deze vlucht van Riga naar Schiphol uit. De andere twee lijndiensten naar Tallinn en Vilnius werden toen nog onderhouden met de Dash 8. Inmiddels beschikt de maatschappij enkel over A220-vliegtuigen en onderhoudt ze al haar lijndiensten met het type. De airline stuurde maandag haar drie speciaal gekleurde A220’s, elk gespoten in de respectievelijke nationale vlagkleuren van Estland, Litouwen en Letland vanuit Tallinn, Vilnius en Riga naar Schiphol. Today marks exactly 20 years of @airBaltic flying to and from the major European hub at Amsterdam @Schiphol airport. To celebrate, we sent our Baltic livery aircraft 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 to Amsterdam this morning to perform flights back to all three Baltic capitals. Thank you to our partners… pic.twitter.com/4i5bul2VZQ— airBaltic (@airBaltic) November 20, 2023

Routes

Momenteel vliegt airBaltic naar vier bestemmingen vanaf Schiphol. Behalve de eerder genoemde Baltische hoofdsteden vliegt de maatschappij ook naar Tampere in Finland. Volgend jaar wordt de verbinding met de Finse stad geschrapt en vervangen door een lijndienst naar Palanga in Litouwen.