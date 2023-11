Komst eerste A321neo Transavia aanstaande

Transavia’s eerste Airbus A321neo landt op donderdag 7 december in Nederland. Het is een mijlpaal in de geschiedenis van de maatschappij die de overstap gaat maken van Boeing naar Airbus.

De PH-YHZ, de eerste A321neo van Transavia, vliegt op donderdag 7 december in de middag van de fabrieksluchthaven nabij Hamburg naar Schiphol. Dat heeft een woordvoerder van Transavia vandaag bevestigd tegenover Up in the Sky. De komende tijd volgen er nog enkele trainingsvluchten. Medio december zal het toestel met passagiers aan boord het luchtruim kiezen. Het eerste toestel zal, evenals de daaropvolgende vijf die in 2024 komen, Schiphol als thuisbasis krijgen. Volgens het boekingssysteem vliegt de A321neo op 15 december vanaf daar naar Nice, Verona en Valencia. De kans is overigens groot dat dit nog verandert.

Overgang

De komst van de eerste Airbus betekent het begin van het einde van Boeings in dienst van Transavia. In 2021 werd duidelijk dat zowel Transavia als KLM definitief met Airbus in zee gingen. Een beslissing die voor sommigen als een verrassing kwam, de Boeing 737 MAX leek immers een voor de hand liggende keuze als vervanging voor de 737. Over een periode van zeven jaar zal Transavia geleidelijk de gehele Boeing 737-vloot vervangen door Airbus A320neo’s en A321neo’s. De A321neo van Transavia biedt plaats aan 232 passagiers, wat aanzienlijk meer is dan de Boeing 737-800, waarin 189 reizigers plaats kunnen nemen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen in het begin nog niet alle 232 stoelen in de A321neo worden benut om een vliegtuigwissel met een 737 mogelijk te maken.