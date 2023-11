Kiezer staat achter Rotterdam-The Hague Airport

Rotterdam-The Hague Airport mag niet gesloten worden. Dat vindt meer dan driekwart van de mensen die de stemhulp van Omroep West en Rijnmond hebben gebruikt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag.

Een grote meerderheid van de mensen die Kieskompas, de stemhulp van Omroep West en Rijnmond, hebben ingevuld vindt dat Rotterdam-The Hague Airport open moet blijven. 77 procent spreekt zich uit voor het behoud van Zestienhoven, veertien procent heeft geen uitgesproken standpunt of is neutraal en negen procent is voor sluiting van het vliegveld. De stemhulp is ongeveer 58.000 keer ingevuld.

De toekomst van Rotterdam-The Hague Airport is een heet hangijzer in de Zuid-Hollandse politiek. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen maart was het ook al onderwerp van gesprek. Toen bleek dat 75 procent van de Zuid-Hollandse stemhulpinvullers voor openhouden van het vliegveld was. Wel is het zo dat de luchthaven op gemeentelijk niveau op meer tegenstand kan rekenen. Hoewel alleen Rotterdam formeel partij is lieten eerder ook omringende gemeenten en de Haagse raad van zich horen.

Verschillende belangen

Rotterdam-The Hague Airport heeft positief gereageerd op de uitkomst van de stemhulp. ‘We zijn blij dat inwoners van dit gebied Rotterdam-The Hague Airport zo waarderen’, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Belangenorganisatie BTV Rotterdam (Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport) betreurt daarentegen de uitslag van Kieskompas. Wel stelt de club dat het niet verassend is dat het vliegveld zo’n steun geniet: ‘Als je geen overlast ervaart van de vliegtuigen, zoals in het Westland of Den Haag, dan is het niet vreemd dat je wilt dat het vliegveld open blijft.’