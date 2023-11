P-8 Poseidon neemt duik

Een Boeing P-8 Poseidon van de United States Navy is op een militaire basis op Oahu in Hawaï van de landingsbaan afgeschoten. Het vliegtuig landde voor de kust in de zee.

Met regen en laaghangende bewolking was het weer op maandag 20 november anders dan men op Hawaï verwacht. Het zicht was beperkt tot ongeveer twee kilometer en onder deze omstandigheden ging het dan ook mis voor een P-8 Poseidon van de Amerikaanse marine. Rond 14.00 uur lokale tijd schoot de Boeing van de 2369 meter lange landingsbaan van het Marine Corps Air Station op het eiland Oahu. Deze militaire basis bevindt zich in de Kaneohe Bay, ongeveer 16 kilometer ten noorden van Honolulu. Het toestel, dat op het moment van het ongeval negen mensen aan boord had, kwam in het ondiepe water achter de landingsbaan terecht. Volgens lokale media zijn alle inzittenden op eigen kracht veilig aan wal gekomen en zou geen van hen er zware verwondingen aan overgehouden hebben. Op beeldmateriaal is te zien hoe het toestel in het water ligt en delen van de neus mist.

Eerste serieuze incident

Voor zover algemeen bekend is het ongeluk met de Poseidon het eerste met dit vliegtuigtype. De P-8 is de militaire versie van de Boeing 737-800. Het maritieme patrouillevliegtuig wordt sinds 2009 door verschillende landen ingezet. De VS is met 112 exemplaren en nog 18 openstaande bestellingen de grootste afnemer van het toestel.