Leasemaatschappij koopt groot aantal A320neo’s in

Airbus heeft een bestelling ontvangen van leasemaatschappij SMBC Aviation Capital voor zestig vliegtuigen uit de A320neo-familie.

SMBC kocht eerder al 147 A320neo’s en 55 A321neo’s. Met deze extra order zal de Ierse leasemaatschappij tot het einde van het decennium een constante stroom van nieuwe vliegtuigen ontvangen, aldus Airbus bij de aankondiging van de deal. Er zou ruim drie miljard euro met de deal gemoeid zijn.

Het nieuws over de deal komt daags na de Dubai Airshow. Deze werd qua aantallen bestellingen gedomineerd door de grote concurrent van Airbus: Boeing sleepte nieuwe bestellingen binnen voor 196 vliegtuigen, terwijl Airbus overeenkomsten sloot voor 55 jets. Toch lopen de bestellingen voor de A320neo en A321neo goed. De afgelopen jaren heeft de Europese fabrikant meer dan 10.000 vliegtuigen uit de neo-serie verkocht. Hiermee heeft Airbus naar eigen zeggen een marktaandeel van ongeveer zestig procent ten opzichte van de 737 MAX van Boeing.

SMBC Aviation Capital

SMBC is een van de grootste leaseorganisaties voor vliegtuigen. Het bedrijf heeft 894 vliegtuigen in zijn bezit die verhuurd worden aan zo’n 150 maatschappijen. SMBC heeft zijn hoofdkantoor in Dublin en om en nabij de 160 werknemers wereldwijd. Recentelijk kwam het bedrijf in het nieuws doordat het een schikking had getroffen over vliegtuigen en onderdelen die het aan Aeroflot verloren is door de sancties. SMBC zou 673 miljoen euro compensatie hebben ontvangen.