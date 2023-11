Transavia 737 beschadigd na botsing

Op Eindhoven Airport raakte maandagmorgen een Boeing 737-800 van Transavia beschadigd nadat een grondvoertuig tegen het vliegtuig botste, meldt Omroep Brabant.

Om nog onbekende reden reed maandag een ambulift tegen een 737-800 van Transavia. Het toestel, registratie PH-HBK, stond sinds zondagavond op Eindhoven Airport. ‘s Ochtends werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de geplande vlucht naar Alicante. Alle 157 passagiers waren al aan boord toen het voertuig tegen de Boeing botste. ‘We waren in afwachting van het vertrek toen we een flinke klap hoorden en het vliegtuig heen en weer ging’, aldus een van de passagiers.

Alle inzittenden moesten vervolgens het toestel verlaten, ‘ook de koffers moesten eruit.’ Later werd onder de passagiers duidelijk dat de machine niet meer kon vertrekken. Op de plek van de botsing was een gat ontstaan van ongeveer vijftien centimeter lang en tien centimeter breed. Toch arriveerden de reizigers dezelfde dag nog in Alicante. Transavia vloog een vervangend toestel, de PH-HZL, naar Eindhoven. Vlucht HV6623 vertrok ruim drie en een halfuur later naar Spanje.

Botsingen

Het is al de vierde keer in twee maanden tijd dat een voertuig op een Europese luchthaven in aanvaring komt met een vliegtuig . Een gloednieuwe A330neo van Condor werd op Frankfurt Airport geramd door een hooglader. Enkele weken eerder knalde een cateringwagen tegen een Boeing 737 van Ryanair. Begin november raakte een A330 van Corsair beschadigd toen die tijdens het slepen tegen een trap botste.