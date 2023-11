Kogel door de kerk: Air France-KLM neemt SAS over

Een rechtbank in New York heeft het reddingsplan voor SAS goedgekeurd. Daarmee mag Air France-KLM zich, samen met onder meer investeerder Castlelake, de nieuwe eigenaar van de Scandinavische airline noemen.

De Amerikaanse rechter gaf woensdag groen licht voor het reddingspakket ter waarde van 1,2 miljard dollar. Begin oktober werd al duidelijk dat Air France-KLM een groot belang van bijna twintig procent in SAS nam. De juridische goedkeuring van het overnameplan betekent dat het luchtvaartconcern over twee jaar een controlerend belang kan nemen in SAS. Naast Air France-KLM zijn investeerders Castlelake en Lind Invest en de Deense overheid betrokken bij de deal.

Al langere tijd heeft SAS met ernstige financiĆ«le moeilijkheden te maken. Gedurende de coronacrisis zag de maatschappij haar passagiersaantallen fors afnemen, waarna het bedrijf geregeld te maken kreeg met pilotenstakingen. Bovendien heeft de airline last van de concurrentie vanuit lowcostmaatschappijen. Om die reden ging de maatschappij in juli 2022 in de Verenigde Staten een faillissementsbeschermingstraject in. SAS-topman Anko van der Werff laat weten dat de financiĆ«le steun ‘laat zien dat onze nieuwe investeerders geloven in SAS en onze potentie om de komende jaren voorop te blijven in de luchtvaartsector’.