Provincie Drenthe zegt miljoenen toe voor Eelde

De toekomst van Groningen Airport Eelde is gewaarborgd. Naast de provincie Groningen doet nu ook de provincie Drenthe een duit in het zakje. De luchthaven krijgt bijna 23 miljoen euro subsidie toegekend uit Assen.

Drenthe is aan boord: de provincie gaat Groningen Airport Eelde financieel ondersteunen met bijna 23 miljoen euro. Vorige maand besloot de provincie Groningen al garant te staan voor de kosten van beveiliging en verbetering van de brandweer. Het vliegveld wordt in beide provincies beschouwd als essentieel voor het vestigingsklimaat en dat wordt dus ook met daden ondersteund. De toekomst van de luchthaven is daarmee zeker.

De Drentse coalitie van BBB, VVD, CDA en PvdA heeft dit jaar al aangegeven positief te staan tegenover het verstrekken van de subsidie van 4,5 miljoen euro voor de komende tien jaar, mits er in ruil daarvoor aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Gedeputeerde Jisse Otter (BBB) uit Drenthe is verheugd dat het provinciebestuur over de brug komt met de steun. Otter benadrukt tegenover RTV Noord het belang van het behoud van deze ‘belangrijke voorziening voor de Noord-Nederlandse infrastructuur’. Ook wijst hij, zoals ook Groningse statenleden op de cruciale rol van donor- en traumavluchten, evenals de economische aantrekkingskracht van het vliegveld. Otter merkt op dat het vliegveld tevens een broedplaats is voor de verduurzaming van de luchtvaart, wat uniek is in Nederland. Dit laatste is vooral onderwerp van gesprek nu Fokker kijkt naar Eelde als vestigingsplaats voor een fabriek voor waterstofvliegtuigen.

Een zonnige toekomst

Mede dankzij de subsidies vanuit Groningen en Assen verwacht de Eelde vanaf 2025 kostendekkend te kunnen opereren. En naar die toekomst wordt reikhalzend uitgekeken. De luchthaven heeft namelijk ambitieuze plannen om te groeien naar 350.000 passagiers per jaar.

Naast de ondersteuning door de provincies zijn er gesprekken gaande tussen Eelde en Schiphol over mogelijke samenwerking. De provincies Groningen en Drenthe staan positief tegenover deze ontwikkeling. De Schiphol Group, die al (deels) eigenaar is van luchthavens zoals Eindhoven, Rotterdam en Maastricht, wordt overwogen als een potentiële partner. Directeur De Groot van Groningen Airport Eelde hoopt dat Schiphol een minderheidsbelang zal verwerven, hoewel dit nog in de verkenningsfase verkeert.

Formeel moeten de Drentse en Groningse Provinciale Staten nog instemmen met de subsidieverlening maar op dat gebied worden geen moeilijkheden verwacht.