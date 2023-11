Waarschijnlijk goed nieuws voor bagagepersoneel Schiphol

Het bagagepersoneel op Schiphol gaat er de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid fors in salaris op vooruit.

De bagageafhandelingsbedrijven die op Schiphol actief zijn hebben hun medewerkers een aanbod gedaan waarin ze er in minder dan twee jaar gemiddeld 33 procent op vooruit gaan, blijkt uit de uitkomst van de onderhandelingen die vakbond FNV bekendmaakte. De leden van de vakbond kunnen deze week over het aanbod stemmen. Mocht een meerderheid voor de plannen zijn, dan gaan de lonen op 1 januari al met gemiddeld liefst 19 procent omhoog. Het jaar erna zou daar dan nog een loonsverhoging bovenop komen. Al met al gaat de gemiddelde voltijdsmedewerker er tenminste 350 euro bruto per maand op vooruit.

Al enkele jaren staan de arbeidsvoorwaarden voor bagagemedewerkers op Schiphol in de schijnwerpers. Door personeelstekorten ontstond er meermaals chaos op de luchthaven, onder meer in de drukke vakantieperiodes. Bovendien legden medewerkers enkele keren het werk neer, wat vorig jaar resulteerde in een eerste cao binnen de branche. Vanwege de hoge inflatie is nu gekozen voor een verdere loonsverhoging.