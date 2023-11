A320 lijkt zich op te maken voor winter | Foto’s

Het is nog steeds een vraagteken of de Airbus A320 van Ural Airlines die op een tarweveld gestrand is voor of na de winter vertrekt.

Dat blijkt uit nieuwe foto’s die op de sociale media opdoken. Daarop is te zien dat hekken om de A320 heen geplaatst zijn. Daarbinnen staat een zeecontainer, caravan en verplaatsbaar toilet. Ural Airlines zou tegen Oleg Konyuk, hoofd van het Ubinsky-district in Rusland, hebben gezegd dat de machine mogelijk de winter moet doorbrengen op het tarweveld. ‘Het hangt niet van mij af. Dit wordt bepaald door de luchtvaartmaatschappij. Vandaag zeggen ze dit, morgen zeggen ze misschien iets anders. Zij beslissen of het vliegtuig kan opstijgen of niet, of het nu goed of fout is, licht hij toe op de Russische website KP-Novosibirsk. A320 de Ural Sochi a Omsk, Rusia, se quedó sin combustible y aterrizó en un campo el 12 de Septiembre.

Vertrek uit tarweveld

Enkele weken nadat de A320 een ongeplande landing in het tarweveld gemaakt had, zei Ural Airlines dat zij de machine vanaf daar wilde laten vertrekken. Tests met de CFM56-motoren en het landingsgestel werden dan ook uitgevoerd. Daarnaast moesten de stoelen uit het vliegtuig verwijderd worden, om het startgewicht zo laag mogelijk te houden. Toentertijd was het nog steeds niet duidelijk wanneer de A320 zou kunnen opstijgen. Daarom werden de motoren afgedekt. Wanneer voldoende vorst in de grond zit, zou een vertrek het meest realistisch zijn. Dat is nu het geval. ‘Nu komt er vorst, er ligt geen sneeuw. Op een goede manier moeten we bijna morgen of overmorgen de locatie voorbereiden en vertrekken. Dit is mijn mening, maar ik ben geen expert op dit gebied. Ik herhaal: ik ben niet degene die de beslissing neemt’, benadrukt Konyuk.