A320neo omgeleid nadat van alles aan boord gebeurt

Een passagier aan boord van een Airbus A320neo van Frontier Airlines zorgde voor onrust waarna de machine een ongeplande landing moest maken.

Het toestel, registratie N337FR, vertrok afgelopen donderdagmiddag lokale tijd vanuit Houston voor een binnenlandse vlucht naar Denver. Door een onbekende reden stelde een vrouwelijke passagier zich opstandig op. Op een video die door een medepassagier een aantal rijen achter haar in de A320neo gemaakt werd, is te zien dat ze huilt en ruzie maakte met de bemanning en andere passagiers. Tegen de cabin crew zei ze dat ‘ze niet meer aan haar arm moesten trekken’. TMZ schrijft dat ‘het leek alsof een van haar benen afgesneden was’. Gegeven moment klom ze over de stoelen. In het gangpad staat een man die een woordwisseling heeft met een andere reiziger. In de video riep ze dat de passagier in kwestie ‘bezeten’ was en dat iedereen aan boord een relatie met Jezus Christus moest krijgen. Daarna begon ze gospelmuziek te zingen, iets wat vorige week aan boord van een Delta-vlucht in de Verenigde Staten eveneens voorkwam. Toen zong een vrouw, Bobbi Storm, een recent uitgebracht nummer van een christelijke zanggroep die genomineerd is voor een van de beste gospelalbums.

Nadat een passagier zich opstandig opstelde, maakte de A320neo een ongeplande landing © Flightradar24.com

Ongeplande landing in Dallas

Door de onrust besloten de A320neo-piloten de vlucht om te leiden. Ten noordoosten van Dallas maakte de machine een cirkel waarna die een ongeplande landing op Dallas Fort Worth International Airport maakte. De politie stapte het vliegtuig in om de vrouw in kwestie van boord te halen. Na ongeveer twee uur aan de grond te hebben gestaan zetten de vliegers de vlucht richting Denver voort. De A320neo landde daar uiteindelijk met tweeëneenhalf uur vertraging.