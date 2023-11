Air India tóch weer terug naar Schiphol

Air India is vanaf 17 december weer te bewonderen op Schiphol. Eerder werd aangekondigd dat de luchtvaartmaatschappij de lijndienst opschortte.

De rentree volgt nadat de plannen voor de krimp van Schiphol voorlopig de ijskast ingaan. Hierdoor zijn in het winterseizoen meer slots beschikbaar. Op de website van Air India zijn vanaf halverwege december maandag, woensdag, vrijdag en zondag tickets beschikbaar. De vertrektijden zijn echter ietwat veranderd. Waar de AI155 vanaf afgelopen zomer 13:10 uur lokale tijd vanuit Delhi vertrok en 18:35 uur verwacht werd op Schiphol, zijn die tijden aangepast naar een vertrek om 12:55 uur en een landing om 17:40 uur. De terugvlucht, die te boek staat al AI156, vertrekt 19:45 uur in plaats van 20:45 uur, maar landt wel om dezelfde tijd in Delhi: 7:55 uur. Net zoals in de vorige maanden zet Air India een Boeing 787 in die plaats biedt aan 256 passagiers (328 in economy; 18 in business).

Slots verloren

Vijf maanden na de eerste landing van Air India op Schiphol, moest de luchtvaartmaatschappij haar vluchten (tijdelijk) stopzetten. Dat kwam doordat volgens de slotcoordinator (ACNL) niet genoeg ruimte voor Air India op de Amsterdamse luchthaven was. Een teleurstelling, vooral gezien het feit dat de maatschappij een bezettingsgraad van 87 procent op een capaciteit van 9.216 vluchten bewerkstelligde. Behalve Air India moest nieuwkomer JetBlue het eveneens vergelden. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij werd bestempeld als een nieuweling en zou daarmee geen aanspraak kunnen maken op de ‘historische’ slots. Alleen maatschappijen die voorheen frequent gebruikmaakten van Schiphol mochten de start- en landingsrechten behouden. De Verenigde Staten lieten het er niet bij zitten en zetten Nederland en de Europese Commissie onder druk. Vorige week kwam dan ook het nieuws naar buiten dat een krimp van Schiphol voorlopig van de baan is.