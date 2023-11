KLM E190 vliegt ondanks noodtoestand door

De piloten van een Embraer E190 van KLM kondigden afgelopen dinsdagavond op weg naar Schiphol de noodtoestand af.

De E190, registratie PH-EZT, vertrok 22:05 uur Nederlandse tijd vanaf Manchester. Ter hoogte van Lincoln, een district in het oosten van het Verenigd Koninkrijk, gaven de vliegers de squawk code 7700 af. De luchtverkeersleiding wordt dan op de hoogte gesteld dat een (ernstig) technisch probleem aan boord van het vliegtuig zich voordoet. Vaak proberen piloten een geschikte luchthaven in de buurt te vinden om een (ongeplande) landing te maken. Onder meer is van belang dat de landingsbaan lang genoeg is om het desbetreffende vliegtuig te laten landen en dat op de luchthaven personeel met de juiste expertise werkzaam is. Volgens Aviation Source zouden er problemen met de luchtdruk in de cabine zijn geweest. Hoe groot het probleem was en of de passagiers zuurstofmaskers op moesten doen, is niet duidelijk. KLM flight KL1082



MAN- AMS



Squawking 7700 (emergency)



— Flight Emergency (@FlightEmergency) November 21, 2023

Door naar Schiphol

Ondanks de noodtoestand besloten de piloten niet om te keren naar Manchester, maar door te vliegen richting Schiphol. Op dat moment had de E190 ongeveer de helft van de vlucht achter de rug. Aangenomen wordt dan ook het probleem van dusdanig kleine aard was dat een ongeplande landing niet noodzakelijk was. Boven de Noordzee lijnde de machine op om te landen op de Kaagbaan. Daar arriveerde de machine rond de klok van 23:05 uur. Vervolgens reed de E190 naar het platform waar de passagiers het vliegtuig verlieten. Achteraf bleek het technisch mankement gemakkelijk op de lossen. De volgende ochtend, ongeveer twaalf uur na de vlucht uit Manchester, was de E190 alweer operationeel en vloog die in de richting van het Franse Toulouse.