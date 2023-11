Luid applaus voor take-off Pegasus-vliegtuig

Een passagier beviel vlak voordat haar Pegasus-vlucht in de richting van Marseille zou vertrekken van een baby.

De machine zou een vlucht uitvoeren vanuit Sabiha Gökçen International Airport in Istanbul. Toen het toestel klaargemaakt werd, kreeg de vrouwelijke reiziger last van toenemende weeën. Hulp van het cabinepersoneel was dan ook noodzakelijk. De cabin crew verplaatste de vrouw volgens Daily Mail naar een ander deel in het vliegtuig. Daar waren paramedici inmiddels aan boord gestapt om te helpen bij de bevalling. Die werd van een afstandje gefilmd door een passagier. Te zien is dat alle mensen hun nekken uitstrekken om een glimp van de bevalling op te vangen. Op de video is eveneens te zien dat iemand kleine kleertjes naar de plek de bevalling brengt. Vervolgens loopt een vrouwelijke paramedicus met een blauw doek, waar naar verluidt de baby gewikkeld in was, naar de voorkant van het Pegasus-toestel. Daarna liep de rest van het medische team door het gangpad van het toestel waarna een luid applaus van de medereizigers klonk. De baby werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. A mother went into labor on a plane before it headed to France from Turkey. Medical staff helped her deliver the baby on the plane. pic.twitter.com/p0NmYGzjNK— USA TODAY (@USATODAY) November 21, 2023

Bevalling in de lucht

De bevalling vlak voor take-off in het Pegasus-vliegtuig is, hoewel het niet in het ziekenhuis is, een gewenstere situatie dan dat het in de lucht voorkomt. Afgelopen zomer werd een baby geboren aan boord van een KLM-vlucht vanuit Lagos (Nigeria) naar Schiphol. Het cabinepersoneel moest zich over de bevalling buigen. De Boeing 777 maakte daarna een ongeplande landing in het Spaanse Barcelona waar de baby en haar moeder opgevangen werden door het grondpersoneel. In 2021 beviel eveneens een vrouw aan boord van een KLM-vliegtuig. Toen kon een arts die toevallig aan boord zat een handje helpen.