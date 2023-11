787-piloot loopt schorsing op

Een 787-piloot van United Airlines is voorlopig geschorst nadat hij op de sociale media antisemitistische en pro-Hamas-berichten geplaatst had.

Toen Israël op 7 oktober opgeschrikt werd door meerdere aanvallen van Hamas waarbij honderden mensen om het leven kwamen, postte 787-vlieger Ibrahim R. Mossallam een bericht op Facebook waarin hij zijn sympathie uitte. ‘Voor al mijn vrienden hier in Facebook-land met vragen en bedenkingen over wat op dit moment gebeurt in Palestina als reactie op de zionistische bezetting, blijf alsjeblieft werken aan het verspreiden van uw mediageletterdheid. Weet dat de massamedia hier in de Verenigde Staten gepolitiseerd en vertekend is om een verhaal van de Palestijnse kant weer te geven. Dit is verzet van moedige mensen die tientallen jaren bezetting hebben doorstaan. Dit waren geen aanvallen zonder aanleiding, maar een reactie op aanvallen die de afgelopen jaren uitgevoerd zijn door het zionistische regime’, schreef hij in die post volgens het X-account StopAntisemitism. Daarbij voegde hij een link met ‘accurate informatie’ toe. Ibrahim R Mossallam is a United Airlines pilot who stated on an October 7th Facebook post the massacre in Israel that left 1400 people dead, women raped, and babies burned alive was "resistance by brave people".



This is abhorernt @united – how can Jewish passengers feel safe… pic.twitter.com/lD76WcvwqZ— StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 20, 2023

Reacties op bericht

De post van de 787-piloot zorgde vervolgens voor verontwaardigde reacties. ‘Ik stap nooit meer op een United-vlucht totdat deze piloot is ontslagen!’, reageerde een gebruiker. ‘Misschien ligt het aan mij, maar ik vind het een absoluut verschrikkelijk idee voor iemand die terrorisme steunt om een vliegtuig te besturen’, schreef een andere. Daarnaast kreeg United Airlines vragen waarom de vlieger nog in dienst is. De luchtvaartmaatschappij besloot Mossallam uiteindelijk te schorsen. ‘Deze piloot is tegen betaling buiten dienst gesteld, terwijl we deze zaak onderzoeken’, licht een woordvoerder van United Airlines toe bij The New York Post.