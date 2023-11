Geen F-16 maar Typhoon voor Turkije?

Turkije is in gesprek met Europese NAVO-landen over de aankoop van 40 Eurofighter Typhoon-straaljagers. Dit omdat Ankara het voor mogelijk houdt dat het geen F-16’s van de Verenigde Staten geleverd zal krijgen.

Yasar Guler, de Turkse minister van Defensie, heeft gemeld dat Turkije in gesprek is met Groot-Brittannië en Spanje over de aanschaf van tientallen Typhoons. Turkije wil de meest geavanceerde, nieuw gebouwde versie van de Eurofighter kopen maar Duitsland zou daarbij dwarsliggen. Het Turkse ministerie van Defensie en de Britse ambassade in Ankara zeiden dat Guler het onderwerp donderdag met zijn Britse tegenhanger Grant Shapps besprak in Ankara.

De Turkse interesse in de Typhoon is een nieuwe ontwikkeling. Turkije probeert namelijk sinds oktober 2021 40 Lockheed Martin F-16-gevechtsvliegtuigen en 79 moderniseringskits voor zijn bestaande F-16’s te kopen. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden steunt deze miljardendeal maar er zijn bezwaren in het Amerikaanse Congres. Hier hekelt men namelijk de houding van Turkije in de procedure rond toetreding van de NAVO door Zweden en de mensenrechtenschendingen in het land.

Strategische keuze voor de NAVO

Een anonieme Turkse bron heeft aan Reuters laten weten dat de F-16 de voorkeur blijft genieten maar dat serieus gekeken wordt naar de Typhoon: ‘De Turkse luchtmacht heeft behoefte aan nieuwe vliegtuigen. Onze eerste keuze is de F-16… Maar gezien de mogelijkheid dat we geen positieve reactie krijgen in dit langdurige proces, zijn de Eurofighter Typhoon-jets de meest geschikte alternatieven voor F-16’s’. Turkije hoopt op de inspanning van het Verenigd Koninkrijk om Duitsland over te halen in te stemmen met de levering. De verhoudingen binnen de NAVO zijn daarvoor een goed argument. Volgens experts op het gebied van geopolitiek is de levering van de Typhoon instrumenteel in het behouden van Turkije als klant voor de westerse defensie-industrie. Dit is belangrijk om verdere vervreemding van het bondgenootschap te voorkomen.