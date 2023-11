Onzekerheid om rentree JetBlue op Schiphol

Hoewel de krimp van Schiphol voorlopig de ijskast ingaat, is het nog steeds niet zeker dat JetBlue komende zomer daadwerkelijk terugkeert in Amsterdam.

Dat komt doordat het nog niet duidelijk is hoeveel slots precies die periode te verdelen zijn. Mocht het aantal vergelijkbaar zijn met vorige zomer, dan heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij de mogelijkheid om slots aan te vragen. Afgelopen zomer debuteerde JetBlue in Amsterdam vanuit New York John F. Kennedy en voegde daar niet veel later Boston bij toe. Uiteindelijk is het aan de slotcoördinator (ACNL) om te beslissen welke maatschappijen daadwerkelijk gebruik mogen maken van Schiphol. Eerder werd onderscheid gemaakt tussen maatschappijen met en zonder historische slots. Het besluit wordt komende zomer gebaseerd op de Europese verordening. ‘Al met al bestaat er momenteel geen zekerheid of JetBlue naar Amsterdam kan vliegen’, concludeert de directeur van ACNL bij de aeroTELEGRAPH.

Uitbreiding in Europa

Hoewel Schiphol op het verlanglijstje staat van JetBlue, lobbyt de luchtvaartmaatschappij eveneens bij een andere Europese luchthaven. Lissabon, de hoofdstad van Portugal, zou een potentiële kandidaat zijn. Volgens een rapport van de Portugese slotcoördinator zou JetBlue 840 slots aangevraagd hebben voor komende zomer. Daarmee zou zij dagelijks met twee A321neo’s naar Lissabon kunnen vliegen. Gespeculeerd wordt dat zij net zoals op Schiphol één vlucht uitvoert vanuit New York John F. Kennedy, terwijl die andere afkomstig is uit Boston. Mogelijke andere kandidaten voor slots op Lissabon zijn Syrian Airlines, Korean Air, Qatar Airways, Saudia en WestJet. Ondanks de Portugese stad nog onzeker is, voegt JetBlue komend zomerseizoen in ieder geval wel Dublin (Ierland) en Edinburgh (Schotland) toe aan haar netwerk. Tot nu toe vloog de luchtvaartmaatschappij al naar Londen Heathrow en Parijs Charles de Gaulle.