Virgin Australia bestelt extra Boeings

Luchtvaartmaatschappij Virgin Australia heeft op vrijdag aangekondigd dat het bedrijf zes extra Boeing MAX-8-vliegtuigen heeft besteld. De vloot wordt uitgebreid om aan de toegenomen vraag te voldoen.

Virgin Australia gaat extra vliegtuigen aanschaffen bij Boeing. Virgin, de op een na grootste luchtvaartmaatschappij van Australië, behaalde dit boekjaar voor het eerst in 11 jaar winst. Het bedrijf rapporteerde een nettowinst van een kleine 75 miljoen euro over het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2023. Vorig jaar was dat nog een verlies van zo’n 350 miljoen euro. De opleving van Virgin werd mogelijk gemaakt door een sterke opleving in de vraag naar vliegtickets na de COVID-19-pandemie.‘De vraag naar reizen blijft hoog en we blijven onze vloot uitbreiden en vernieuwen, waardoor we grote waarde en keuze op de markt kunnen bieden’, aldus Alistair Hartley, Chief Strategy and Transformation Officer bij Virgin Australia.

Nieuwe toestellen, minder uitstoot

De zes vliegtuigen worden geleverd in de tweede helft van 2024 en zullen de uitstoot per vlucht met minstens 15% verminderen. Dit moet bijdragen aan de ambitie van de luchtvaartmaatschappij om de koolstofemissies tegen 2030 met 22% te verminderen, zo meldde het bedrijf. De MAX-8-vliegtuigen zullen worden ingezet op binnenlandse en korte internationale routes, waaronder Fiji, Bali en Samoa, aldus de luchtvaartmaatschappij.