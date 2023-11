787-vlucht TUI België abrupt geannuleerd

Circa 200 passagiers zagen afgelopen donderdagmiddag hun 787-vlucht van TUI België abrupt geannuleerd worden.

De Dreamliner, registratie OO-LOE, landde donderdagmiddag 15:15 uur lokale tijd in Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. De machine was afkomstig uit Brussel. TUI België combineert de vlucht naar het Caribisch gebied door vanuit de Belgische hoofdstad naar Punta Cana te vliegen, vervolgens het Jamaicaanse Montego Bay aan te doen en terug te keren naar Brussel. Die laatste twee vluchten zaten er echter niet in. Volgens Aviation24.be zouden technische problemen met de remmen zich voor hebben gedaan.

Onderdeel niet op voorraad

Om 16:40 uur zou de 787 vertrekken in de richting van Montego Bay. Urenlang zaten de reizigers in onzekerheid. TUI België zou hen naar verluidt bijna geen informatie hebben verstrekt. Uiteindelijk ontvingen de passagiers een sms met daarin het bericht dat de 787-vlucht donderdag geen doorgang meer zou vinden. Dat kwam doordat het desbetreffende onderdeel niet beschikbaar was op de luchthaven van Punta Cana. Daardoor moest dat vanuit Londen overgevlogen worden, iets wat vaker gebeurt als een onderdeel niet op voorraad is op de plaats van bestemming. In sommige gevallen, zoals bij het cockpitraam van een 777-200 van British Airways dat in 2021 beschadigd raakte door een ijsblok van een passerend vliegtuig, worden zelfs technici meegestuurd om het onderdeel op de bestemming te monteren.

Recht op compensatie

Of de passagiers vervolgens een tijdelijke accommodatie toegewezen kregen, is niet duidelijk. Ze hebben in ieder geval recht op een compensatie van 600 euro, omdat de vlucht meer dan vier uur vertraagd was en het een vlucht van meer dan 3.500 kilometer betrof.