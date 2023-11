Corendon 737 keert terug naar Schiphol

Een Boeing 737-800 van Corendon keerde vorige week zaterdagochtend door technische problemen terug naar Schiphol.

Het toestel, registratie PH-CDF, vertrok zaterdagochtend 8:30 uur vanaf de Kaagbaan in de richting van het Egyptische Hurghada. Via Arnhem en Nijmegen verliet de 737 het Nederlandse luchtruim; via Düsseldorf en Frankfurt zette het toestel de route richting het Afrikaanse land voort. Echter, na 45 minuten deden zich volgens AV Herald technische problemen met het hoogteroer voor.

Boven München keerde de 737 van Corendon door een technisch probleem terug naar Schiphol © Flightradar24.com

Hoog blijven vliegen

Ten noorden van München keerde 737 terug in de richting van Schiphol. De piloten vroegen aan de luchtverkeersleiding of ze door de technische problemen zo lang mogelijk hoog zouden kunnen blijven vliegen. Op een hoogte van bijna elf kilometer zetten de vliegers de route richting de Nederlandse grens voort. Met die hoogte vloog de machine dan ook Nederland binnen. Ter illustratie: gewoonlijk starten vliegtuigen rondom de Duitse stad Münster, 70 kilometer verwijderd van Enschede, al met de daling en komen ze het Nederlandse luchtruim op een hoogte van iets minder dan negen kilometer binnen. Vervolgens passeerde het vliegtuig Overijssel, Flevoland en Noord-Holland om op te kunnen lijnen voor de Polderbaan. Twintig minuten nadat het Nederland binnen kwam vliegen landde het veilig op de verst gelegen baan van Schiphol. De 737 kwam bij op de bufferparkeerplaatsen tussen de D- en E-pier tot stilstand.

Alweer aan de grond

Lang stond de machine echter niet aan de grond. Om 15:30 uur vloog het toestel alsnog in de richting van Hurghada. Daar arriveerde het met iets minder dan zeven uur vertraging. De terugvlucht voerde het via Antalya uit. De dag daarna vloog het nog een keer op en neer naar de Turkse badplaats, maar sindsdien staat de 737 aan de grond op Schiphol. Het is onduidelijk of dit verband houdt met de eerdere technische problemen.