777 binnen 20 minuten weer aan de grond

Een Boeing 777-200 van British Airways keerde vrijdagmiddag in twintig minuten terug naar Londen Heathrow.

De machine, registratie G-YMMI, vertrok om 15:13 uur, ongeveer een uur later dan aanvankelijk gepland, in westelijke richting vanaf baan 27R in de richting van Doha, de hoofdstad van Qatar. Vlak nadat de 777 van de grond loskwam, draaide het af naar het zuiden. Volgens FlightEmergency zou er sprake zijn geweest van rookontwikkeling in de cockpit. Dat zo’n situatie vaker voor gevaren zorgt bleek een maand eerder bij de collega’s van de 777-piloten. Op een A320-vlucht vanuit Newcastle naar Londen Heathrow begonnen de vliegers zich niet goed te voelen toen rook in de cockpit ontstond. Ze slaagden er ondanks in het toestel veilig aan de grond te krijgen, maar werden na de landing na een bezoek aan een medische faciliteit op de luchthaven naar het ziekenhuis doorverwezen.

Rook ontwikkelde in de cockpit van een British Airways 777 waarna direct omgekeerd werd © Flightradar24.com

Geen brandstof lozen

De 777 tikte uiteindelijk een hoogte van ongeveer anderhalve kilometer aan. Via het zuiden van Londen vloog het naar het oosten om vervolgens direct op te lijnen voor baan 27L. Twintig minuten na vertrek landde de afgeladen machine weer op Heathrow en taxiede deze vervolgens naar een platform, waar de passagiers van boord werden gelaten. De exacte oorzaak van de rookontwikkeling is echter nog niet bekend. Een andere 777, G-YMMO, vloog later vrijdagavond de passagiers alsnog naar Doha.