Compensatie voor landing in tarweveld Russische A320

Passagiers die aan boord zaten van de Airbus A320 van Ural Airlines die in een tarweveld landde, kunnen compensatie aanvragen.

Volgens Simple Flying kunnen de passagiers aanspraak maken op een bedrag van omgerekend iets meer dan duizend euro. In totaal zouden de kosten voor Ural Airlines daarmee oplopen tot ongeveer 160.000 euro. De luchtvaartmaatschappij laat echter aan het Russische persbureau TASS weten dat niet iedere reiziger contact opneemt, ondanks ‘zij zich bewust zijn van deze mogelijkheid’. Bij de ongeplande landing van de A320 raakten twee passagiers licht gewond. De inzittenden verlieten de machine via de evacuatieglijbaan. Latest visuals of the Russian carrier Ural Airlines A320 (RA-73805), waiting for the field to get frozen, so that a take-off attempt can be done.



Landing in tarweveld

In september dit jaar deden tijdens de vlucht naar het Russische Omsk problemen zich voor met een van de hydraulische systemen. Het systeem dat gekoppeld was aan de flaps functioneerde niet naar behoren. De landingsbaan van Omsk kende echter een lengte van 2.500 meter waardoor de A320-piloten besloten een andere luchthaven te zoeken. In Novosibirsk, ongeveer 650 kilometer verderop, zagen zij een alternatief. Beide landingsbanen zijn 3.600 meter lang. Echter, een combinatie van uitgeschoven flaps en een stevige tegenwind zorgde ervoor dat het brandstofverbruik aanzienlijk hoger was dan normaal. De luchthaven van Novosibirsk zou daardoor niet meer bereikt kunnen worden. Opnieuw zochten de vliegers naar een andere optie. Hun ogen vielen uiteindelijk op een veld in het district Ubinsky in de regio Novosibirsk.

Voorbereidingen voor take-off

Daar staat de A320 vandaag de dag nog steeds. De luchtvaartmaatschappij liet weten dat ze het toestel van het tarweveld wilde laten vertrekken. Afgelopen maanden werden diverse voorbereidingen getroffen. Inmiddels zijn hekken om de machine heen gezet. Daarbinnen staat een zeecontainer, caravan een verplaatsbaar toilet. Ural Airlines zal uiteindelijk volgens Oleg Konyuk, hoofd van het Ubinsky-district, zelf bepalen wanneer de A320 vertrekt.