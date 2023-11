Mogelijk kansen KLM en Schiphol door winst PVV

De PVV werd deze week tijdens de verkiezingen met 37 zetels de grootste politieke partij in Nederland. De toekomst van Schiphol komt er daardoor mogelijk anders uit te zien.

In het verkiezingsprogramma pleitte de PVV ervoor dat Schiphol zou mogen blijven groeien, beleid dat haaks staat op dat van het vorige (demissionaire) kabinet. Hoewel eerder in de Luchtvaartnota 2020-2050 vastgesteld dat de Amsterdamse luchthaven vanaf 2030 zou mogen uitbreiden naar jaarlijks 620.000 vluchten, stelde de vorige coalitie dat dat aantal gereduceerd moest worden naar 440.000. Niet alleen passagiersvluchten moesten het ontgelden, ook de vrachtcapaciteit zou afnemen. Als gevolg daarvan werd gevreesd voor het verliezen van banen. Met de komst van de PVV ligt een nieuwe koers op de loer. ‘We gaan ervanuit dat Wilders zal regeren met een rechtse coalitie. Dit betekent weer een sprankje hoop dat de plannen voor krimp van Schiphol en allerlei belastingen mogelijk van tafel gaan’, blikt Rob Swankhuizen, voorman van de Nederlandse vakbond van Luchtvaarttechnici, vooruit bij De Telegraaf.

Kans voor alternatief van KLM?

Het aantal slots zou door de krimp , die voorlopig van tafel is, verminderd worden. KLM zou samen met haar dochteronderneming Transavia circa 6.000 start- en landingsrechten verliezen. Marjan Rintel, topvrouw van de luchtvaartmaatschappij, liet eerder weten zich niet te kunnen vinden in de krimp, omdat onvoldoende gekeken is naar alternatieven om de geluidsoverlast rondom Schiphol tegen te gaan. Zij pleitte voor vlootvernieuwing in plaats van een vermindering van het aantal vliegbewegingen. Mogelijk vindt die methode met een nieuw kabinet meer gehoor in Den Haag.