A320 keert twee keer terug om zelfde probleem

Een Airbus A320 van United Airlines kreeg afgelopen week in drie dagen tijd tweemaal toe te maken met een compressor stall in de linkermotor.

Vorige week zondag kreeg de A320, registratie N433UA, voor het eerst met het probleem te maken. De machine vertrok 11:55 uur lokale tijd vanuit New York Newark Airport op weg naar Chicago O’Hare International Airport. Tijdens take-off deed het technische mankement zich volgens AV Herald voor. De compressor in de linkermotor, die ervoor zorgt dat lucht gecomprimeerd wordt om vermogen te kunnen leveren, viel uit. Indien die belemmerd wordt, dan is er niet genoeg lucht om tot een goede ontbranding in de motor te komen. De piloten kondigden dan ook direct de noodtoestand af. De A320 bereikte na vertrek een hoogte van bijna vier kilometer waarna een daling richting de luchthaven van vertrek werd ingezet. Na iets minder dan een halfuur arriveerde de machine veilig op baan 22R. Niemand raakte bij de ongeplande landing gewond. Vervolgens stond de A320 drie dagen aan de grond.

Vlak na vertrek deden technische problemen met de linkermotor zich voor bij de A320 © Flightradar24.com

Nog een keer raak

Daarna hervatte die haar operaties met een vlucht naar New York LaGuardia Airport. Vanuit daar vloog het toestel door naar Denver. Vanuit daar zou het diezelfde dag nog naar Sioux Falls vliegen, een stad in het noorden van de Verenigde Staten. De A320 steeg 15:00 uur, anderhalf uur later dan gepland, op vanaf baan 34L. Opnieuw meldden de vliegers problemen met de compressor. Na vertrek maakte het vliegtuig een lus waarna het oplijnde voor dezelfde baan waarvan het vertrokken was. Na de landing stapten de passagiers veilig van boord. United Airlines regelde vervolgens een nieuwe vlucht. De reizigers arriveerden uiteindelijk 3,5 uur later dan gepland op hun bestemming. De A320 in kwestie voerde daarna meerdere vluchten uit zonder dat hetzelfde probleem zich aandiende.