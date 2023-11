Schiphol maakt eindelijk nieuwe CEO bekend

Pieter van Oord wordt de nieuwe CEO van de Royal Schiphol Group. Hij volgt per 1 juni 2024 de huidige interim-topman Ruud Sondag op. Daarmee zal Schiphol ruim anderhalf jaar na het vertrek van Dick Benschop eindelijk een definitieve nieuwe bestuursvoorzitter hebben.

De Raad van Commissarissen van Schiphol is van plan Pieter van Oord tot bestuursvoorzitter te benoemen voor een periode van vier jaar, waarmee zijn termijn op 1 juni 2028 zou aflopen. In de periode tussen het vertrek van Sondag en het aantreden van Van Oord zal CFO Robert Carsouw interim-CEO zijn. De raad zegt voor Van Oord te hebben gekozen ‘vanwege zijn zeer ruime leidinggevende ervaring in een complexe, operationele sector’ en zegt dat ‘zijn ervaring op het gebied van assets en visie op verduurzaming van de luchtvaartsector’ zwaar meewogen. De aandeelhouders en de ondernemingsraad van het bedrijf hebben zich al achter de benoeming geschaard.

Van Oord geeft sinds 2008 leiding aan de Koninklijke Van Oord, een internationale maritieme aannemer. Naast baggeren, offshore, olie en gas is offshore windenergie onder Van Oord leiding uitgegroeid tot een belangrijke pijler van het bedrijf. ‘Wij zijn zeer verheugd dat Pieter van Oord de positie van CEO van Royal Schiphol Group gaat vervullen. De ervaring en de capaciteiten van Pieter zijn indrukwekkend. Hij is een zeer ervaren en internationaal georiënteerde CEO van een succesvolle onderneming. Hij heeft een intensieve ervaring op het gebied van logistieke operatie en asset management, twee gebieden met grote uitdagingen voor Schiphol de komende jaren. Voor Pieter is duurzaamheid een essentieel onderwerp. Dat sluit aan bij de ambities van Schiphol om versneld te verduurzamen en de belasting voor de omgeving en het klimaat te verminderen. Hij is een ervaren leider die teams kan bouwen en het vertrouwen in Schiphol bij de eigen medewerkers en de buitenwereld kan versterken’, aldus Jaap de Winter, president-commissaris van de Royal Schiphol Group.

Ook Van Oord zelf kijkt ernaar uit om bij Schiphol aan de slag te gaan: ‘Schiphol is een voornaam knooppunt voor de Nederlandse en internationale mobiliteit. Ik realiseer mij dat die betekenis samen moet gaan met andere belangen, binnen en buiten de luchthaven. Graag draag ik bij aan de transitie van Schiphol en de luchtvaart, vanuit een verantwoordelijkheid die ik voel voor onze samenleving. Ik zie uit naar de periode van overdracht met Ruud Sondag en naar de samenwerking met het hele Schiphol-team. Dat doe ik ook in de wetenschap dat ik het prachtige familiebedrijf Van Oord in goede handen achterlaat.’